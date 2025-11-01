'역대급 야구 흥행'에…KS 우승팀 LG 트윈스 '돈방석'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

배당금·모기업 보너스까지 80억 육박

기업 차원 MVP 부상은 공개 안 돼

2년 만에 한국시리즈(KS) 우승을 거머쥔 LG 트윈스가 역대 가장 많은 우승 배당금을 받는다.

지난달 31일 대전한화생명볼파크에서 열린 2025 프로야구 KBO리그 포스트시즌 한국시리즈 5차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기에서 승리, 우승한 LG 트윈스 선수들이 염경엽 LG 감독을 헹가래치고 있다. 연합뉴스

1일 한국야구위원회(KBO)는 KBO리그가 올해 포스트시즌(PS) 16경기(와일드카드 결정전 2경기·준플레이오프 4경기·플레이오프 5경기·KS 5경기)에서 모두 매진을 기록하며 33만 5080명의 관중을 모았다고 밝혔다. 입장권 판매 수입만 약 157억원으로, 지난해 기록한 역대 PS 입장권 수입 최고액인 147억원보다 11억원 더 많다.

수입금은 KBO리그 규정 제47조에 따라 PS에 진출한 5개 팀에 배분된다. KBO는 행사 진행에 들어간 제반 비용을 제외하고 남은 금액을 5개 구단에 나눠준다. 제반 비용은 약 43~45%로 추정된다. 제반 비용을 44%로 계산했을 때 배당금 규모는 약 88억원이다.

배당금은 정규시즌 우승팀이 먼저 20%를 챙긴다. 그다음 나머지 금액의 50%를 KS 우승팀, 24%를 KS 준우승팀이 가져간다. 플레이오프에서 패한 팀은 14%를, 준플레이오프에서 패한 팀은 9%를, 와일드카드 결정전에서 패한 팀은 3%를 챙긴다.

LG 트윈스의 경우 정규시즌에서도 우승해 약 17억 6000만원을 받고 KS 우승 배당금으로 약 35억 2000만원을 수령할 전망이다. 올 시즌 성적으로 받는 금액이 무려 약 52억 8000만원인 셈이다.

2년 전 우승 당시 LG는 배당금으로 29억 4000만원, 우승 보너스로 14억 7000만원을 받아 총 44억 1000만원을 받은 것으로 알려졌다.

KBO 우승 배당금 외에도 모기업으로부터 상당한 금액의 보너스가 나올 예정이다. KBO와 10개 구단 보너스 규정에 따르면 우승팀 모기업은 구단에 전체 배당금의 최대 50%를 보너스로 줄 수 있다. LG그룹이 상한선만큼 보너스를 주면 구단은 26억 4000만원을 더 받을 수 있게 된다. 배당금과 모기업 우승 보너스를 합치면 구단이 받는 금액은 약 79억 2000만원이 되는 셈인데, LG 트윈스는 이 금액을 선수단과 프런트 직원들에게 보너스로 지급할 것으로 예상된다.

KS 최우수선수(MVP)인 김현수에겐 KBO리그 부상인 전기차 외에도 구단이 수여하는 별도의 포상금 혹은 부상이 돌아간다. 2년 전 한국시리즈에서 우승했을 땐 시리즈 MVP인 오지환이 고(故) 구본무 회장이 남긴 고가의 롤렉스 손목시계를 받았다. 다만 LG가 올 시즌을 앞두고 어떤 내용의 포상 계획서를 제출했는지는 공개되지 않았다.





한편 제반 비용을 44%로 계산했을 경우 한국시리즈 준우승팀 한화 이글스는 16억 9000만원, 플레이오프 패배 팀 삼성 라이온즈는 9억 9000만원, 준플레이오프 패배 팀 SSG 랜더스는 6억 3000만원, 와일드카드 결정전 패배 팀 NC 다이노스는 2억 1000만원을 각각 수령한다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr

