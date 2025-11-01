이 대통령, 시진핑에 "北 대화 재개 위해 한중 소통 강화하길"[경주APEC]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령, 1일 시진핑과 정상회담

시 주석 "한중, 떼려야 뗄 수 없는 동반자"

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 1일 경북 국립경주박물관에서 한중 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 연합뉴스

AD

이재명 대통령이 1일 시진핑 중국 국가 주석을 만나 "북한과의 대화 재개를 위해 한중 양국이 전략적 소통을 강화하길 기대한다"고 말했다.

이 대통령은 이날 시 주석과 경주박물관 천년미소관에서 정상회담을 갖고 "최근 북중 간 고위급 교류가 활발히 진행되는 등 대북 관여의 조건이 형성되고 있는 상황을 매우 긍정적으로 평가한다"며 이같이 밝혔다. 이 대통령은 "한중 양국이 시대에 발맞춘 호혜적인 협력 관계를 발전시켜 나가는데 있어서 역내 평화 안정의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다"는 의견도 전했다.

이 대통령은 "지난 30여년간 한중 양국이 발전시켜 온 상호 보완적인 협력 관계는 중국이 세계 제2위의 경제 대국으로 부상하고 우리나라가 글로벌 산업 경쟁력을 갖춘 선진국으로 도약하는 데 있어 크게 기여했다"며 "현재 한중 간 경제 협력 구조가 수직적인 분업 구조에서 수평적인 협력 구조로 변화하고 있는 상황에서 양국 간의 호혜적인 협력 관계도 시대의 흐름에 맞춰 더 발전해 나가야 할 것"이라고 얘기했다.

또 성남시장으로 정치 경력을 쌓은 이 대통령은 시 주석에게 "우리 두 사람이 지방에서부터 국민과 함께 호흡하면서 국가지도자로 성장해 왔다는 공동의 경험은 양 국민이 체감할 수 있는 한중 관계의 실질적인 성과를 만들어 나가는 좋은 토대가 될 것"이라고 평가했다. 시 주석은 과거 푸젠성 등 지방 정부에서 근무한 경험이 있다.

이재명 대통령이 1일 경북 국립경주박물관에서 열린 시진핑 중국 국가주석 공식 환영식에서 거수경례하고 있다. 연합뉴스

시 주석은 "중한 양국은 이사 갈 수 없는 중요한 가까운 이웃이자 떼려야 뗄 수 없는 협력 동반자"라면서 "수교 33년 이래 양국이 사회 제도와 이데올로기 차이를 뛰어넘어 각 분야의 교류와 협력을 적극 추진함으로써 서로의 성공을 도와주면서 공동 번영을 이뤘다"고 화답했다.

그러면서 "입증한 바와 같이 중한관계의 건강하고 안정적인 발전을 추진하는 것이 언제나 양국 국민들의 근본적인 이익에 부합하고 시대의 흐름에 순응하는 정확한 선택"이라고 얘기했다.





AD

이어 "중국 측은 중한관계를 중시하고, 대(對) 한국 정책에 있어 연속성과 안정성을 유지하고 있다"며 "중한 전략적 협력 동반자 관계가 안정적이고 장기적인 발전을 추진함으로써 지역의 평화와 발전을 위해 더 많은 긍정적인 에너지를 불어넣을 용의가 있다"고 얘기했다.





경주=송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>