李대통령 "APEC 목소리, 신라 피리 만파식적의 선율로"[경주APEC]

이재명 대통령이 31일 경북 경주시 라한셀렉트호텔에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 갈라 만찬에서 건배 제의를 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 31일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영 만찬에서 "APEC 회원들의 목소리가 한데 어우러지며 만파식적의 선율로 거듭나게 될 것"이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 경주의 한 호텔에서 APEC 정상회의 환영 만찬의 건배사로 이같이 말했다. 만파식적은 고대 신라왕국에 존재했다고 알려지는 피리다. 세상의 분열과 파란을 잠재우고 평안을 가져온다는 뜻으로 나라의 근심이 있을 때 왕실에서 불었다고 전해진다. 이 대통령은 "아름다운 화음이 아태 지역에 평화와 안정, 그리고 새로운 번영을 안겨줄 것으로 확신한다"고 얘기했다.

또 이 대통령은 신라와 경주에 얽힌 이야기를 중심으로 참석자들에게 건배사를 건넸다. 이 대통령은 경주에 대해 "역사와 문화가 살아 숨 쉬는 천년 신라왕국의 고도"라고 표현하며 "'신라'라는 국호에는 '나날이 새롭게 사방을 아우른다'는 뜻이 담겨 있다"고 설명했다.

이어 이 대통령은 "금관, 첨성대 같은 전통의 상징이 굳건히 경주를 지키고 있고 인근 경북 지역에는 철강, 조선업 등 현대 산업의 동력이 지역 경제를 책임지고 있다"면서 "전임 의장국들이 쌓아 올린 APEC의 전통적 유산을 계승하면서, 새로운 경제적 도전에 역동적으로 대응하겠다는 대한민국의 의지를 상징적으로 보여주는 곳이 바로 이곳, 경주"라고 평가했다.

그는 "경주는 예로부터 다양한 문화와 상품의 교차로로서 세계와의 소통 속에서 고유한 문화를 꽃피워 왔다"며 "서로 다른 문화에 대한 존중을 바탕으로 공동의 번영을 만들어 가야 할 APEC의 미래 비전에도 이곳 경주의 정신이 시사하는 바가 크다고 생각된다"고 강조했다.





그러면서 "또한 경주의 풍부한 역사 유산과 이를 활용한 문화산업은 올해 APEC이 성장엔진으로 주목한 문화창조산업의 가능성을 보여주는 좋은 표본이자 귀감이 될 것"이라고 자신했다.





경주=송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

