중기중앙회, 2026년 신입직원 채용

3일 채용공고…서류 접수는 7일부터

중소기업중앙회는 우리나라 중소기업의 미래를 함께 열어갈 역량 있는 신입직원을 공개 모집한다고 2일 밝혔다.

중소기업중앙회는 830만 중소기업의 권익을 대변하고, 중소기업자의 경제적 지위 향상과 국민 경제의 균형 발전을 도모하기 위해 중소기업협동조합법에 의거 1962년 설립된 경제단체이다.

채용 분야는 일반사무직으로 중소기업중앙회 인사 규정상 결격사유가 없으면 누구나 지원할 수 있다. 채용방식은 '정규직(5급) 채용연계형 인턴'으로 2개월의 현업 부서 인턴십과 평가를 거쳐 우수 수료자는 정규직으로 전환 채용된다.

박경미 중기중앙회 인사실장은 "열린 마음과 배우려는 자세로 맡은 업무에 책임을 다하며, 중소기업의 더 나은 내일을 만들기 위해 열정적으로 도전할 수 있는 인재를 찾고 있다"며 "올해는 면접 전형의 응시 인원을 확대해, 다양한 경험을 가진 지원자들이 자신의 잠재력을 보여줄 기회를 보다 폭넓게 열었다. 이를 통해 중소기업과 함께 성장하며 새로운 변화를 이끌어갈 열정과 혁신적인 사고를 지닌 인재를 적극적으로 발굴하겠다"고 말했다.





서류접수는 7일부터 21일까지 진행되며, 채용 관련 추가정보는 중소기업중앙회 입사 지원 전용 사이트와 중소기업중앙회 홈페이지를 참조하면 된다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

