'불법 드론' 에스원이 AI 기반 보안솔루션으로 잡는다

RF 스캐너·레이더 활용해 자동 탐지, 즉각 대응 지원

AI 영상 분석 기술로 원거리 드론 정밀 식별 가능

주파수 간섭 기술로 현장 출동 없이 불법 드론 무력화

드론이 우리 생활 곳곳에서 사용되면서 인공지능(AI) 기반 '안티드론 솔루션'에 대한 관심도 높아지고 있다. 드론이 일상에 편리함을 가져왔지만 동시에 보안 위협도 함께 불거져서다. 고층 아파트 집 내부를 불법 촬영하는 드론이 적발되는가 하면, 원자력발전소 주변에서 불법 드론 비행이 포착되기도 했다. 안티드론 솔루션은 이런 드론의 침입을 실시간으로 탐지하고 즉시 무력화하는 통합 보안체계다. 공공·민간 기관에서 주목받는 안티드론 솔루션 공급 기업으로는 에스원이 꼽힌다.

2일 에스원은 안티드론 수요가 급격하게 증가하고 있다고 밝혔다. 에스원 안티드론 솔루션은 'RF(무선주파수) 스캐너·레이더'를 활용한 불법 침입 감지와 실시간 추적, '드론 탐지 AI 영상 분석 기술'을 활용한 비행 패턴·형체 분석, '주파수 간섭 기술'을 활용한 불법 드론 실시간 무력화 조치 등이다.

AD

먼저 에스원의 안티드론 솔루션은 RF 스캐너와 레이더를 결합해 자동 감시 체계를 구축했다. 기존에는 레이더만으로 비행체를 탐지해 정확도가 떨어졌지만, 에스원은 드론과 조종기 간 통신 신호를 포착하는 RF 스캐너를 추가해 탐지 성능을 강화했다. RF 스캐너가 통신 신호로 드론 침입을 감지하면 레이더가 위치·속도·방향을 실시간으로 추적해 관제사의 개입 없이도 빠르고 정확한 초기 대응이 가능하다.

또 에스원은 고배율 광학 줌으로 수 ㎞ 떨어진 소형 드론까지 선명하게 포착하고, 모터의 열을 감지해 야간이나 악천후에도 추적이 가능한 카메라를 적용했다. 여기에 AI 알고리즘이 비행 패턴과 형체를 분석해 비행기나 조류를 실제 드론과 자동으로 구분한다. 에스원 솔루션은 주파수 간섭 기술로 불법 드론도 무력화한다. 드론과 조종기 사이의 통신을 교란해 출발지로 되돌리거나 안전한 지점에 강제 착륙시킬 수 있다. 현장 출동 없이 원격으로 드론을 제어하는 방식이다.

에스원은 국가 주요 시설의 보안 시스템 구축과 운영을 통해 축적한 현장 노하우를 기반으로, 각 시설의 특성을 정확히 반영한 맞춤형 안티드론 솔루션을 설계할 수 있다고 설명했다. 시장 전망도 밝다. 시장조사업체 프레시던스 리서치에 따르면 글로벌 안티드론 시장은 2021년 약 1조 9400억원에서 2030년 17조4700억원으로 9배 이상 성장할 것으로 예측된다.





AD

에스원 관계자는 "불법 드론이 공항, 항만, 원전 등을 위협할 경우 사회 주요 기반시설과 공공 서비스 전체가 마비되는 등 심각한 보안 위협이 될 수 있다"며 "40여년간 민간·공공 영역의 물리보안과 시설관리를 책임져온 노하우에 AI 등 첨단 기술을 집약한 솔루션을 더해 우리 사회 전반의 안전을 지켜나가는 데 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>