삼육대, 제3회 졸업생 네트워킹데이 개최

동문 교류와 진로·취업 정보 공유의 장 마련

삼육대학교는 대학일자리본부는 '2025 제3회 졸업생 네트워킹 데이'를 개최했다고 4일 밝혔다.

삼육대 대학일자리본부는 지난 26일 교내 국제교육관 장근청홀에서 ‘2025 제3회 졸업생 네트워킹 데이’를 개최했다. 삼육대학교

대학일자리플러스센터 사업의 일환으로 지난 26일 교내 국제교육관 장근청홀에서 열린 행사에는 40명의 졸업생 멘토가 참석했다.

행사는 김용선 부총장의 환영사를 시작으로 지영환 식품영양학과 18학번 동문(바프 HBAF 기획개발팀)의 사례 발표로 이어졌다.

지영환 동문은 삼육대 대학일자리본부의 '직무체험 취업동아리' 활동 경험을 바탕으로 선배 멘토와 후배 멘티가 함께 실무 과제를 수행하며 성장해 나간 과정을 생생히 전했다.

이어진 네트워킹 시간에는 아이스브레이킹과 레크리에이션, 명함 교환을 하며 인적 네트워크를 확장하는 등 활발한 교류를 나눴다.

참가자들은 각자의 직장 경험을 공유하고 후배 멘토링과 모교와의 산학협력 방안에 대한 의견도 나눴다.





정성진 삼육대 대학일자리본부장은 "이번 네트워킹 데이를 통해 졸업생과 모교와의 끈을 더욱 단단히 잇고 다양한 산학협력 기회를 발굴할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 멘토링 네트워크를 적극 활용해 재학생들의 취업 경쟁력 향상에 최선을 다하겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

