OK금융 임직원·장학생·OKIS 고교생 모였다…멘토링캠프 개최

성장교류 프로그램…150여명 참여

OK금융그룹은 임직원 가족과 OK배정장학생, 오사카금강 인터내셔널 스쿨(OKIS) 고교생들과 함께 'OK멘토링 캠프'를 개최했다고 31일 밝혔다.

경기도 가평군에서 진행한 'OK멘토링캠핑'에 참여한 OK금융그룹 임직원들이 기념촬영을 하고 있다. OK금융그룹

경기도 가평군에서 진행한 행사는 조직문화와 재단의 인재 양성 철학을 한데 모은 교류 프로그램이다. 세대 간 공감과 성장을 주제로 기획했다. OK저축은행·캐피탈 등 그룹 임직원 가족과 장학생 150여명이 참석했다.

최윤 OK금융그룹 회장이 이사장으로 활동하는 대한민국 1호 재외한국학교 OKIS 교환학생 9명도 참여했다.

참가자들은 캠핑을 즐기며 학업과 진로에 대해 이야기하고 경험을 공유했다. 장학생들은 대학과 사회에서 쌓은 경험을 바탕으로 임직원 자녀들에게 학업·진로 멘토링을 했다. 임직원들은 인생 선배로서 조언해줬다.

최 회장은 "임직원과 장학생이 서로에게 배우고 영감을 주는 과정 속에서 OK금융이 추구하는 함께 성장하는 문화가 실현되고 있다는 걸 느꼈다"며 "앞으로도 교육·문화·소통이 결합된 다양한 교류의 장을 마련해 사람 중심 조직문화를 확산시킬 것"이라고 말했다.

한편 OK금융그룹은 매년 다양한 교육·문화 프로그램을 진행하고 있다. OK배정장학재단을 통해 OK배정장학금(국내 대학·대학원생), OK글로벌장학금(해외), OK중·고럭비장학금, OK골프장학금 등 장학사업을 운영 중이다. 누적 장학생 8000여명을 대상으로 한 장학사업에 약 320억원을 지급했다.





최 회장은 존폐 위기에 처했던 OKIS 구원투수로 나섰다. 외국어 중심 수업(이머전 프로그램) 도입, 인조잔디 운동장 조성, 체육관 냉난방 시설 확충 등을 추진한 결과 190명까지 줄었던 학생 수가 300명대를 회복했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

