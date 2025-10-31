전문건협 전남도회, 섬박람회 입장권 3천만원 사전 구매

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

섬박람회 성공 개최 힘 보태

(재)2026여수세계섬박람회조직위원회(이하 '조직위')는 지난 30일 여수 문화홀에서 대한전문건설협회 전라남도회와 2026여수세계섬박람회 입장권 사전 구매약정을 체결했다고 31일 밝혔다.

이날 대한전문건설협회 전라남도회는 3,000만원 규모의 입장권 구매를 약정하며, 섬박람회 성공 개최를 위한 지역 건설업계의 참여 의지를 보여줬다.

2026여수세계섬박람회조직위원회는 지난 30일 여수 문화홀에서 대한전문건설협회 전라남도회와 2026여수세계섬박람회 입장권 사전 구매약정을 체결했다. 여수세계섬박람회조직위 제공

AD

강성진 도회장은 "2026여수세계섬박람회 성공개최를 기원하는 마음으로 입장권을 구매하게 됐다"며 "지역사회 일원으로서 함께하는 섬박람회가 되길 바란다."고 말했다.

올해로 창립 40주년을 맞은 대한전문건설협회 전라남도회는 전문건설업 발전을 통한 지역경제 활성화, 회원사 권익 증진 등에 힘쓰고 있다. 특히, 사회복지시설 기부, 저소득계층 난방비 지원, 인재육성 장학금 전달 등 다양한 지원사업으로 꾸준한 나눔 활동도 펼치고 있다.

정기명 조직위원장은 "어려운 경기에도 섬박람회를 위해 선뜻 도움을 주셔서 감사드린다"며 "조직위는 지역과 함께 2026여수세계섬박람회를 세계인이 공감할 수 있는 성공적인 박람회로 만들어가겠다"고 말했다.





AD

한편, 2026여수세계섬박람회는 '섬, 바다와 미래를 잇다'를 주제로 전남도와 여수시가 공동 주최하며 (재)2026여수세계섬박람회조직위원회가 주관하는 국제행사다. 오는 2026년 9월 5일~11월 4일 두달간 돌산 진모지구, 여수세계박람회장, 개도 및 금오도 일원에서 개최된다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>