中, 핵추진잠수함 추진에 "한미, 비확산 의무 다하길 희망"

이재명 대통령이 29일 경북 경주 힐튼호텔 그랜드볼룸에서 열린 대통령 주최 정상 특별만찬에 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령을 영접하고 있다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 이재명 대통령이 요청한 핵추진 잠수함 건조를 승인한 것과 관련, 중국이 한미 양국이 핵확산 방지 의무를 다해야 한다는 원칙적 입장을 30일 밝혔다.

궈자쿤 중국 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 "중국은 한미 양국이 핵 비확산 의무를 실질적으로 이행하고, 지역 평화·안정을 촉진하는 일을 하지 그 반대를 하지 않기를 희망한다"고 했다.

이어 "중국은 평화 발전의 길을 걷고, 방어적 국방 정책과 선린 우호의 외교 정책을 수행한다"며 "시종일관 지역 평화와 안녕을 수호하는 튼튼한 기둥이었다는 점을 강조하고자 한다"고 말했다.

이재명 대통령은 전날 한미 정상회담에서 "디젤 잠수함은 잠항 능력이 떨어지기 때문에 북한이나 중국 쪽 잠수함에 대한 추적 활동에 제한이 있다"며 미군 부담을 줄이기 위해서라도 한국에 핵추진 잠수함이 필요하다고 했다.

핵추진 잠수함을 개발해 운용하려면 소형 원자로와 농축 우라늄 연료를 확보해야 하는데 한국이 핵보유국이 아닌 상황에서 이를 확보하기 위해선 미국의 동의가 필요하다. 트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 승인 의사를 표했다.





대통령실은 이 대통령이 핵추진 잠수함 필요성을 성명하는 과정에서 중국을 언급한 것과 관련해 '특정 국가의 잠수함을 지칭한 것이 아니다'라며 진화에 나섰지만 중국으로선 달갑지 않을 수 있다는 주장이 제기됐다. 다만 중국 외교부는 이날 한국과 미국을 비난하는 대신 일단 '원칙론'을 내세우면서 '희망한다' 등 완곡한 표현을 사용했다. 이 대통령이 중국을 거론한 점을 두고는 자국이 위협이 아님을 강조했다.





