[경주APEC]李, 뉴질랜드 총리 만나 "6·25 헌신 잊지 않아…중요한 무역 상대"

이재명-크리스토퍼 럭슨 총리 정상회담

李 "국방·방산 분야도 양국 협력 확대"

럭슨 "韓, 뉴질랜드 5위 교역 상대국"

이재명 대통령이 크리스토퍼 럭슨 뉴질랜드 총리를 만나 6·25 전쟁 당시 뉴질랜드의 군대 파견에 감사를 표하며, 통상·국방·방산 등 다양한 분야에서 양국 간 협력을 확대해 나가자고 밝혔다.

연합뉴스

30일 경북 경주 국제미디어센터 HICO에서 이 대통령은 럭슨 총리와의 정상회담에서 "뉴질랜드는 6·25 전쟁 당시 대한민국과 수교도 하지 않았던 상태였는데, 국민 규모와 비교해 아주 많은 군대를 보내주며 자유민주주의 대한민국을 지켜줬다"며 "대한민국은 뉴질랜드의 헌신과 기여를 잊지 않겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 "자유무역협정(FTA) 10년뿐 아니라 이전부터 한국과 뉴질랜드는 경제·문화·사회 분야에서의 교류도 많아졌고 아주 중요한 통상 무역 상대가 됐다"며 "국방 분야 협력도 원활하게 이뤄지고 있고 최근에는 방산 분야에서도 양국 간 협력이 계속 확대되고 있다"고 말했다.

그러면서 이 대통령은 "국제질서가 복잡하고 환경이 어려워질수록 뉴질랜드와 대한민국의 관계는 더욱더 깊이 서로 협조하고 지원하면서 발전하게 되기를 바란다"며 "총리님의 방문을 계기로 서로 존중하고 협력하고 의지하는 협력적 관계가 되기를 바란다"고 환영했다.

이에 럭슨 총리는 "통상, 방위, 안보, 인적 교류 등 많은 분야에서 서로 더 폭넓고 깊은 관계를 만들어 나가고 있다"며 "이미 수십 년째 이렇게 하고 있지만, 이날을 계기로 포괄적·전략적 협력 동반자 관계를 구축해 나감으로써 앞으로 더욱더 그렇게 되기를 바란다"고 화답했다.

럭슨 총리는 "양국 간 안보협력과 무역 관계는 계속 심화해왔다"며 "특히 통상에 있어서 대한민국은 뉴질랜드의 5위 교역 상대국이고, 뉴질랜드에 있는 유학생 수를 비교하면 대한민국 출신이 전체의 4위를 차지하고 있다"고 했다. 또 "FTA 체결 이후 교역량은 약 2배 증가했다"고도 덧붙였다.





끝으로 럭슨 총리는 "이날 논의를 통해 이런 관계를 더 심화·발전시키기를 바란다"고 마무리했다.





경주=황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

