'대학원생 사망' 전남대 교수 2명, 일부 갑질 확인

직위해제·업무배제 등…징계위 회부

전남대학교 전경 사진.

갑질 피해 사실이 뒤늦게 드러난 대학원생 사망 사건과 관련, 전남대가 진상조사를 마무리하고 관련 교수 2명 중 1명을 직위 해제했다. 비전임교원으로 인사 조치 대상이 되지 못하는 연구교수 1명은 이미 업무 배제된 상태에서 경찰 조사를 받고 있다.

30일 전남대에 따르면 대학 진상조사위 조사결과 대학원생 사망 사건에 제기됐던 관련 교수 2명의 갑질 의혹 중 업무 과중, 사적 업무 수행, 보상 미비, 부적절 언어 사용 등이 사실로 드러났다.

대학 측은 진상조사위의 인사상 조치 권고에 따라 교수 2명 중 전임교원인 1명을 직위 해제했으며, 연구교수로 인사조치 대상이 아닌 다른 1명은 계약기간이 올해 연말까지이므로 최대한 징계를 앞당기기로 했다.

대학 측은 2명 모두를 징계위에 회부했으며, 다음 달 징계위원회를 열어 조사보고서를 토대로 징계 수위 등을 결정할 방침이다.

하지만 진상조사보고서에 개인정보 등이 다수 포함된 데다 경찰 수사가 아직 진행 중인 만큼 구체적인 조사결과나 보고서 내용을 외부에 공개하지 않기로 한 것으로 전해졌다.

이 사건을 수사 중인 경찰은 가해자로 지목된 교수 2명을 모두 피의자로 입건해 직권남용과 강요 등의 혐의로 조사 중이다. 이들이 실비통장 계좌 개설·관리 등을 대학원생에게 지시했는지, 연구에 기여하지 않은 외부인을 논문 공동 저자로 넣도록 지시했는지 등을 살펴보고 있다. 취업한 이후에도 연구실 업무를 계속해야 한다고 요구한 혐의도 받고 있다.

지난 22일 열린 국회 교육위원회의 전남대 대상 국정감사에서도 연구 외 사적 심부름을 시키거나 수업 자료를 만들라고 지시한 의혹 등도 제기됐다.





앞서 해당 대학원생은 지난 7월 13일 전남대 기숙사에서 숨진 채 발견됐다. 뒤늦게 발견된 유서에는 연구실 소속 교수 2명으로부터 갑질을 당했고, 가중된 업무로 힘들었다는 내용 등이 담겼다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

