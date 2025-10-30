두나무앤파트너스, LG전자와 佛 양자컴퓨팅 '파스칼'에 투자

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

두나무의 투자 전문 자회사 두나무앤파트너스는 프랑스 소재의 중성원자 기반 양자컴퓨팅 기술 스타트업 '파스칼(Pasqal)'에 투자했다고 30일 밝혔다.

파스칼은 2019년 프랑스의 광학연구소(Institut d'Optique)에서 설립된 중성원자 기반 양자컴퓨팅 기업으로, 5명의 창업자 중 알랭 아스페 교수는 2022년 노벨 물리학상 수상자다. 파스칼은 2·3D 배열의 중성원자를 활용한 양자컴퓨팅 기술을 개발하고 있다. 글로벌 대기업 파트너들과 함께 ▲헬스케어 ▲금융 ▲에너지 ▲방산 ▲모빌리티 등 다양한 산업군에서 양자컴퓨팅 기술의 상용화를 주도하고 있다.

파스칼은 한국을 기반으로 아시아태평양 최초의 국제 공공·민간 양자컴퓨팅 파트너십을 추진하고 있다. 국내에서 50명 이상의 고급 연구 인력을 위한 일자리를 창출하고 중성원자 기반 양자 프로세싱 유닛(QPU)을 도입하는 등 양자 알고리즘 및 산업 응용 연구개발을 본격화해 한국을 글로벌 양자 생태계의 핵심 거점으로 육성할 예정이다. 본 파트너십은 산업통상자원부와 서울특별시가 지원한다.

로익 앙리에 파스칼 대표는 "LG전자와 두나무앤파트너스의 투자, 그리고 서울시와의 협력을 통해 아시아태평양 지역에서 양자컴퓨팅 도입을 가속화할 수 있는 독보적 생태계를 구축하게 됐다"고 전했다.

와식 보카리 파스칼 이사회 의장은 "한국 진출은 파스칼이 세계적 수준의 기업 및 연구 기관과 협력할 수 있는 전략적 거점"이라며 "아시아태평양 시장에서 양자 기술 상용화를 선도하는 중요한 이정표가 될 것"이라고 강조했다.

이강준 두나무앤파트너스 대표는 "파스칼은 글로벌 양자 기술의 새로운 표준을 제시하며 기존 컴퓨팅의 한계를 넘어설 기술을 상용화할 잠재력을 지닌 기업"이라며 "한국 내 연구 및 산업 협력을 통해 국내 양자컴퓨팅 생태계 성장에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.





두나무앤파트너스는 두나무가 스타트업 생태계 활성화를 위해 2018년 설립한 투자 자회사다. 금융 산업의 디지털 전환, 글로벌 기술 경쟁력 확보, 사회적 임팩트 창출에 도전하는 스타트업 투자에 집중하고 있다. 한국신용데이터, 트래블월렛, 리벨리온, 크래프트테크놀로지스, 이노크라스를 비롯해 72개 스타트업에 누적 2067억원을 투자해왔다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

