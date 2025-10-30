봉사로 빛나다… 영덕군 사랑의열매 나눔봉사단, 최고상 ‘공헌장’ 쾌거

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KBS 열린음악회 특집방송 제12회 사랑의열매 '기부자 가치의 밤' 시상식

경북 영덕군 사랑의열매 나눔봉사단이 제12회 '기부자 가치의 밤'에서 최고 영예인 '공헌장'을 수상하며 지역 나눔 활동의 가치를 인정받았다."

영덕군 사랑의열매 나눔봉사단, 최고 상 ‘공헌장’ 수상. 영덕군 제공

사회복지공동모금회가 주최한 이번 시상식은 나눔 문화 확산과 이웃사랑 실천에 앞장서 온 기부자와 봉사자를 격려하기 위해 마련됐다.

영덕군 사랑의열매 나눔봉사단은 2012년 창단 이래 지역 내 취약계층 지원, 정기기부자 발굴, 복지 사각지대 해소 등 다양한 나눔 활동을 꾸준히 이어온 것이 높이 평가돼 수상하게 됐다.

특히 매월 일정 금액을 기부하는 착한가게·착한가정·착한일터 발굴에 앞장서 왔으며, 매년 진행되는 '희망 나눔 캠페인'과 '11월의 산타' 행사 등을 통해 지역사회에 온정을 전하고 있다.





차광명 단장은 "이번 수상은 지난 14년간 봉사단원 모두가 한마음으로 이웃과 따뜻한 정을 나눠온 결실"이라며 "앞으로도 어려운 이웃을 먼저 살피고 더 많은 군민이 나눔에 동참할 수 있도록 지속적인 활동을 이어가겠다"라고 소감을 전했다.





