"영·호주도 안 준 '엄청난 극비' 핵잠수함 기술"…이번 美 승인의 의미는

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영국·호주에도 직접 기술 이전 포함 안 돼



도널드 트럼프 미국 대통령의 한국 핵잠수함 건조 승인은 미국이 오랜 기간 극비로 관리해온 핵잠수함 기술을 한국에 제공하겠다는 의미라는 해석이 나왔다.

연합뉴스

AD

AP통신은 30일(현지시간) 트럼프 대통령의 발표 내용을 전하면서 미국의 핵잠수함 기술은 미군이 보유한 가장 민감하고 철저히 보호돼온 기술이라고 전했다. 미국은 해당 기술을 극비로 유지해왔으며 가까운 동맹인 영국, 호주와 체결한 협정(AUKUS)에서조차 미국의 직접 기술 이전 내용은 포함되지 않았다고 했다.

앞서 트럼프 대통령은 이날 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜에 "한국이 현재 보유한 구식이고 기동성이 떨어지는 디젤 잠수함 대신 핵추진 잠수함을 건조할 수 있도록 승인했다"고 밝혔다. 그러면서 이 잠수함은 한미 조선분야 협력의 상징적 공간인 미국 필라델피아 조선소에서 건조될 것이라고 했다.

AP통신은 트럼프 대통령의 이번 결정이 시진핑 중국 국가주석과의 회담을 앞두고 나왔다는 점에 주목했다. 중국은 이미 핵추진 잠수함을 보유하고 있으며, 북한도 지난 3월 자체 핵잠수함 건조에 착수했다고 발표한 바 있다. 핵추진 잠수함은 한국과 미국 모두에 심각한 안보 위협이 될 수 있는 무기체계로 평가된다.





AD

다만 미국 국방부 관계자들은 핵잠수함 관련 발표에 아직은 입장을 내놓지는 않았다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>