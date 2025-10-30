재난문자 길이는 늘리고 반복은 줄인다…31일부터 시범운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문자 길이 90자→157자까지 늘려

동일 유형 재난문자 송출 전 검토 기능

일부 지역 시범운영 거쳐 전국 확대

행정안전부가 반복해서 같은 내용으로 울려 시민 불편을 야기하는 재난문자 기능을 개선한다.

행안부는 재난문자가 필요한 정보를 충분히 전달할 수 있도록 길이를 확대하고, 중복·과다 송출을 방지하기 위해 운영방식을 단계적으로 개선한다고 30일 밝혔다.

31일부터 4개 지역에서 기존 90자였던 재난문자 길이를 최대 157자까지 확대하는 기능의 시범운영을 시작한다. 행안부 제공

AD

먼저 재난문자 길이를 기존 90자에서 최대 157자까지 확대해 구체적이고 상황에 맞는 재난정보를 전달한다. 157자 확대는 31일부터 충북 진천군, 경남 창원·통영시, 제주 제주시에서 시범운영을 거쳐 전국으로 확대할 예정이다.

다만, 대피명령 등 긴급 상황 재난문자는 2019년 전 출시된 구형 휴대전화가 157자 수신이 불가능한 점을 고려해 기존 90자 체계를 유지한다.

아울러 유사한 내용의 중복되는 재난문자가 국민에게 피로감을 주거나 경각심을 둔화시키지 않도록 발송 시스템에 '송출 전 중복 검토 기능'을 새로 도입한다. 앞으로 같은 지역에 동일한 재난유형 문자가 24시간 이내 반복 송출될 경우 시스템이 자동으로 중복 여부를 감지해 발송자에게 발송 여부를 한 번 더 확인하도록 한다.

해당 기능은 31일부터 부산, 세종을 대상으로 시범운영하고 검증을 거쳐 내년 하반기부터 전국에 확대할 계획이다.





AD

김용균 행안부 안전예방정책실장은 "이번 개선은 국민의 생명과 안전을 지키기 위한 재난문자의 실효성을 한층 높이는 중요한 전환점"이라며 "앞으로도 국민께서 재난문자를 통해 실제 도움이 되는 재난정보를 체감할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>