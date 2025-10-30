산청군, 2025년 경남도 투자유치설명회 참가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 웨스틴조선호텔에서 개최

차별화된 환경·지원제도 홍보

경남 산청군은 서울 웨스틴조선호텔에서 열린' 2025년 경남도 투자유치설명회'에 참가했다고 30일 밝혔다.

300여 개 수도권 기업들이 참석한 이번 행사에서 산청군은 투자유치 상담 부스를 운영해 맞춤형 상담을 진행했다.

산청군, 2025년 경남도 투자유치설명회 시상식 단체 사진.

AD

특히 기업별 업종과 규모에 맞춘 세분화된 투자 정보 제공과 입지·인센티브 등 산청군만의 차별화된 투자환경과 지원제도를 집중적으로 홍보했다.

이 결과 10여 개 기업과 구체적인 협력 논의를 진행했으며 일부 기업과는 현장 방문과 추가 상담을 추진하기로 하는 등 실질적인 투자유치 가능성을 높였다.

이승화 군수는 "적극적인 행정 지원을 통해 기업이 안심하고 투자할 수 있는 환경을 조성하고 인센티브 제도도 확대해 나갈 것"이라며 "기업과 지역이 함께 성장하는 상생의 산청을 만드는 데 더욱 노력하겠다"고 말했다.

한편 이번 설명회에서 산청 한방 항노화 산업단지 입주 1호 기업인 모운식품의 황국진 대표는 지역경제 활성화에 기여한 공로로 경남 투자 우수기업 표창장을 받았다.





AD

지난해 하반기에 공장을 모운식품은 고용인원 8명, 연 매출 10억원 이상을 올리며 빠른 성장세를 보인다. 최근에는 냉동 피자를 미주지역으로 수출하는 등 활발한 해외 판로 개척에도 힘쓰고 있다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>