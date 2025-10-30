[속보] 트럼프 "韓 핵추진 잠수함 건조 승인…한미군사동맹 강력"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도널드 트럼프 미국 대통령이 30일 "나는 한국이 현재 보유한 구식에 기동성이 떨어지는 디젤 잠수함 대신 핵 추진 잠수함을 건조할 수 있도록 승인했다"고 밝혔다.

현재 한국을 방문 중인 트럼프 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "한미군사동맹은 그 어느 때보다도 강력하다"며 이같이 말했다.

전날 한미정상회담에서 이재명 대통령이 "핵추진 잠수함의 연료를 공급받을 수 있도록 결단해달라"라고 요청했는데 이에 곧바로 화답한 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 한미 무역 합의와 관련해 "한국은 미국이 부과하던 관세를 인하하는 대가로 미국에 3500억달러를 지불하기로 합의했다"고 밝혔다.

다만 앞서 자신이 한국의 대미 투자와 관련해 여러 차례 언급했던 3500억달러 선불 투자 조건에 대해선 거론하지 않았다.

트럼프 대통령은 "한국은 미국산 석유와 가스를 대규모로 구매하기로 했으며, 한국의 부유한 기업과 사업가들이 미국에 투자할 금액은 6000억달러가 넘을 것"이라고 말했다.





또 "훌륭한 한국 대통령과 함께한 멋진 순방이었다"고 덧붙였다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

