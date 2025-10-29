[경주APEC]日신내각 출범 후 첫 조우한 한일 외교장관…"실질협력 질 높이자"

일본 신내각 출범 후 한일 외교 수장이 29일 경주에서 첫 회담을 가졌다.
이날 외교부에 따르면 조현 장관은 경주에서 개최된 아시아태평양경제협력체(APEC) 외교통상합동각료회의 계기로 모테기 도시미쓰 일본 외무상과 회담을 갖고 양국 관계 및 한반도 문제, 지역·글로벌 협력 등 상호 관심사에 대해 의견을 교환했다.
양 장관은 엄중한 국제정세 가운데 한일관계의 중요성이 날로 증대되고 있다는 데 공감했다. 특히 일본 신내각 출범 후 양국 외교장관 회담이 이르게 개최된 것을 평가했다. 아울러 각급 활발한 소통을 통해 양국 간 실질 협력의 질을 높이고, 양국 관계가 안정적으로 발전할 수 있도록 상호 노력해 나가기로 했다고 외교부가 전했다.
양 장관은 한반도 문제 및 지역·글로벌 협력 방안에 대해서도 의견을 교환했다. 조 장관은 군사적 긴장 완화 및 신뢰 회복을 통해 한반도 평화공존과 공동 성장의 새 시대를 열어나가자는 한국 정부의 대북정책 방향을 설명했다.
경주=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
