[2025국감]김건희 발길 닿자 종묘는 ‘카페’로…국가유산청장 “국민께 송구”

허민 청장, 국감서 공식 사과

내부 감사·전수 조사 착수

국감 답변하는 허민 국가유산청장 연합뉴스

허민 국가유산청장이 윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사의 '국가유산 사적 이용' 논란에 공식으로 사과했다. 종묘에서의 비공개 차담회, 경복궁 근정전 어좌 착석, 국립고궁박물관 수장고 출입 등의 사실이 잇달아 드러나면서 책임론이 거세진 데 따른 것이다.

허 청장은 29일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서 "국가유산을 보존·관리해야 할 책임자로서 국민께 대단히 송구하다"며 일어나 고개를 숙였다. 그는 "누구도 이해할 수 없는 사적 행위이고, 있어서는 안 될 특혜"라며 관리 부실을 인정했다.

다만 논란 당시 수장을 맡은 이는 최응천 전 청장이다. 허 청장은 지난 7월 취임했다. 국가유산청은 내부 감사를 진행 중이다. 허 청장은 "전수 조사에 착수했고, 감사 인력도 보강하고 있다"고 밝혔다.

김 여사는 지난해 9월 세계유산 종묘에서 외국인 등을 초청해 비공개 차담회를 열고, 평소 일반인 접근이 통제되는 신실까지 둘러본 것으로 확인됐다. 신실은 역대 왕과 왕비의 신주가 모셔진 공간이다.

교흥 국회 문화체육관광위원회 위원장이 29일 국회에서 열린 문체위 전체 회의에서 이날 열린 종합국정감사에 증인으로 출석하지 않은 이배용 전 국가교육위원회 위원장과 최응천 전 문화재청장에 대한 동행명령장을 국회 입법조사관과 경위에게 전달한 뒤 집행을 지시하고 있다. 연합뉴스

그보다 앞선 2023년 9월 경복궁 근정전에 올라 임금이 앉는 의식용 어좌에 착석한 사실도 드러났다. 같은 해 3월에는 국립고궁박물관 수장고를 방문했으나 방문 기록조차 남아 있지 않았다.

문화체육관광위원회는 국가유산청이 도리어 '가이드 역할'을 했다고 비판했다. 조계원 의원은 "김건희 발길만 닿으면 종묘는 카페, 근정전 어좌는 개인 소파, 박물관 수장고는 개인 서재로 전락한다"며 "국가유산청이 막기는커녕 옆에서 비호했다"고 질타했다. 허 청장은 "관련 기록과 담당자 진술을 포함해 철저히 조사하겠다"고 답했다.





국가유산청은 당시 종묘·경복궁 및 박물관 관계자를 상대로 사실관계를 재확인하고, 규정 위반 여부를 조사할 방침이다. 조사 결과에 따라 인사 조치 가능성도 거론된다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

