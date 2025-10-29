3분기 공연시장 역대 최대…‘대형 공연’ 쏠림 뚜렷

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대중음악·뮤지컬 판매액 급증

연극은 판매액 줄어

뮤지컬 '위키드' 내한 공연

올 3분기 공연시장이 사상 최고 매출을 기록했다. 대중음악과 뮤지컬이 상승세를 주도했다.

예술경영지원센터가 29일 발표한 '공연예술통합전산망(KOPIS) 2025년 3분기 티켓 판매 현황'에 따르면, 7~9월 티켓 판매액은 약 4615억원이다. 2019년 통계 집계를 시작한 이후 3분기 기준 최대치이며, 지난해보다 20% 증가했다.

성장은 대중음악과 뮤지컬이 주도했다. 대중음악은 2637억원으로 전년과 비교해 22.8% 늘었고, 뮤지컬은 1387억원(14.9%↑)을 기록했다. 무용도 64억원으로 96.2% 뛰었다.

반면 연극은 공연 횟수가 1124건으로 23.4% 늘었지만, 판매액은 183억원으로 13.5% 줄었다. 공급은 늘었는데 관객은 줄어 장르 간 온도 차가 드러났다.

3분기 판매액 상위 20위권에는 대중음악 열두 개, 뮤지컬 일곱 개가 이름을 올렸다. 1위는 뮤지컬 '위키드' 내한 공연, 2위는 '알라딘' 부산 공연, 3위는 '팬텀' 서울 공연이었다. K팝 공연도 강세를 이어가 블랙핑크 고양 공연이 4위, 싸이 '흠뻑쇼' 고양 공연이 5위에 올랐다.





예술경영지원센터는 "공연 수요가 완전히 회복됐지만, 소비는 대형 공연에 집중되는 구조가 뚜렷해졌다"고 분석했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

