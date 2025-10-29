남양주시의회, '공공주택 커뮤니티 혁신 모델 조성' 간담회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

GH 약 30억 투자로 다산에 세대통합 커뮤니티 시설 조성 예정

남양주시의회-남양주시-GH 협력 성공모델 왕숙 신도시 조성 필요

경기 남양주시의회(의장 조성대)는 지난 28일 남양주시의회 소회의실에서 '공공주택 커뮤니티 혁신 모델 조성'간담회를 개최했다고 29일 밝혔다.

남양주시의회가 지난 28일 남양주시의회 소회의실에서'공공주택 커뮤니티 혁신 모델 조성'간담회를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 남양주시의회 제공

AD

이번 간담회는 GH(경기주택도시공사)에서 남양주 다산 지금 A5 행복주택에 시행하는 공공주택 커뮤니티 혁신 모델 시범사업과 관련하여 남양주시의 새로운 세대통합을 위해 지역 커뮤니티의 연계 강화, 주민커뮤니티 활성화·생활 SOC 재배치·안전·디지털 관리체계 통합 설계 등 성공적인 사업 추진을 위한 다양한 의견을 반영하기 위해 마련됐으며, 조성대 남양주시의회 의장, 이진환 운영위원장을 비롯한 GH 관계자와 남양주시 해당 부서장 등이 참석했다.

조성대 의장은 "세대통합형 공동체 복원 프로젝트는 다양한 계층이 모여 소통과 화합으로 남양주시 발전에 기여할 수 있는 중요한 콘텐츠이므로, 이번 협의를 계기로 남양주 공공주택의 발전을 위해 민·관이 협력하여 상생하는 혁신모델을 만들어 나가길 바란다"고 전했다.

이진환 위원장은 "다산신도시에서 시작되는 경기유니티 시범사업을 성공모델로 삼아 왕숙신도시 모든 아파트에 세대통합 커뮤니티시설 조성이 필요하며, 남양주시와 GH의 성공적인 사업추진을 위해 남양주시의회도 적극 협력하겠다"고 밝혔다.

이에 GH 관계자는 "이번 혁신모델 시범사업을 계기로 주민편의시설과 공용공간을 설계 단계부터 반영하고, 이를 구현하는 과정에서 세대 간 소통·교류·연결 상호작용 프로그램을 적극 도입할 예정"이라고 말했다.

집행부 부서장은 "그동안 지어만 놓고 관리 소홀로 인해 민원이 제기되는 사례가 종종 있으므로, 향후 설계-인수-운영 전 과정의 관리·점검 책임 체계를 명확히 해줄 것"을 GH에 주문했다.





AD

한편, 공공주택 커뮤니티 시설은 다산 지금 A5행복주택 단지 내 유휴공간(근린생활시설) 965㎡(1~2층)에 커뮤니티 공간을 조성해 ▲키즈스테이션 ▲어르신을 위한 웰니스센터 ▲스크린 파크골프장 ▲육아, 요리교육·강의 등 다양한 프로그램을 운영할 예정이며, 12월 개관을 앞두고 있다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>