여수시, 아시아권 여행사 30명 초청 '팸투어'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"해외 관광객 유치"…관광자원 홍보 총력

전남 여수시(시장 정기명)는 지난 28일부터 이틀간 아시아권 5개국 여행사 및 관광업계 관계자를 초청해 여수의 주요 관광자원을 소개하는 팸투어를 진행했다고 29일 밝혔다.

이번 팸투어는 글로벌 여행기업 하이시스 코리아와 HS레저산업과 연계해 추진하는 행사로, 중국, 태국, 베트남, 필리핀, 인도네시아, 말레이시아 등 5개국 30여명의 현지 여행사 관계자가 참여했다.

여수시는 29일까지 이틀간 아시아권 5개국 여행사와 관광업계 관계자를 초청해 주요 관광자원을 소개하는 팸투어를 진행했다. 여수시 제공

AD

참가자들은 진남관, 이순신광장, 여수세계박람회장 등 여수의 대표 관광지를 비롯해 해상 케이블카와 크루즈 탑승 체험을 통해 여수 밤바다의 매력을 만끽하며 여수 관광의 경쟁력을 직접 확인했다.

특히 팸투어 일정 중 진행된 '여수 관광·MICE 유치 설명회'에서는 여수시의 숙박·교통·행사장 등 다양한 인프라 현황과 MICE 유치 지원제도를 심도 있게 소개하는 시간이 마련됐다.

참가 여행사들은 국제회의와 인센티브 관광 등 대규모 단체 행사 개최지로서의 여수의 잠재력에 높은 관심을 보였으며, 현지 관계자들과의 질의응답을 통해 향후 협력 가능성을 모색했다.

시는 이번 팸투어를 통해 2026년 아시아권 단체 관광객 유치를 위한 상품 개발을 적극 지원하고, 현지 여행사와의 협력 네트워크를 강화할 계획이다.





AD

시 관계자는 "최근 중국 단체관광 무비자 입국 허용 등으로 아시아권 관광객의 한국 여행에 대한 관심이 높아지고 있다"며 "이번 팸투어가 해외 관광객 유치 확대에 실질적인 성과를 가져오는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>