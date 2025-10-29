"1년 넘게 차에서 생활"…전세사기 당한 20대, 임대주택 당첨 후기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"침대 들여놓고 20시간 잤다

초심 잃지 않고 열심히 살겠다"

A씨가 차에서 고양이와 함게 생활하던 모습. 온라인 커뮤니티 캡처

6년 전 '전세 사기'를 당해 차에서 1년 넘게 생활하던 한 20대 남성이 임대 주택에 당첨된 사연을 전했다.

최근 20대 후반이라고 소개한 A씨는 최근 주거 정보를 공유하는 한 온라인 카페에 '청년 매입임대주택(청매입) 당첨 후기'를 올렸다.

A씨는 "수원에서 전세 사기를 당한 뒤 차에서 1년 반 가까이 살았다. 지난 12일 임대주택 계약을 마치고 바로 입주했다"라며 "이사하고도 시험이 있어 며칠은 스터디카페에서 살다시피 했는데, 오늘 침대를 들이고 20시간을 잤다"고 전했다.

A씨가 당첨된 청년임대주택. 온라인 커뮤니티 캡처

A씨는 전세 사기를 당한 후 길거리로 나와야 했던 과거를 소개했다. 그는 "짐은 다 버리고 옷 몇벌만 들고 차에서 고양이와 함께 생활했다. 헬스장에서 샤워하고, 스터디카페에서 물 마시며 휴대전화 충전했다"라며 "여름이 가장 힘들었지만 빚을 갚기 위해 버텼다"고 회상했다.

부모님은 어릴 적 이혼하셨고, 할머니와 살았지만 20살 때 요양병원에 입원하셨다가 돌아가셨던 사실도 전했다. A씨는 "할머니 댁은 국유지 위에 지어진 집이라 철거됐다"라며 "환경이 사람을 만든다는 걸 체감 중이다. 초심을 잃지 않고 열심히 살겠다"고 밝혔다.





A씨의 사연에 누리꾼들은 응원하는 댓글을 남겼다. "뭘 해도 잘할 사람이다. 응원한다", "멋진 사람이다. 앞으로는 꽃길만 걷기를", "정신력이 대단하다. 희망을 잃지 않아 고맙다" 등의 반응을 보였다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

