"35살부터 어쩐지 예전 같지 않더라"…느리게 늙기, 선수들 보면 답 있다

35세 전후로 신체능력 정점 찍어

운동으로 노화 속도 늦출 수 있어

인간의 신체능력이 35세 전후부터 감소하기 시작한다는 연구 결과가 나왔다. 다만 어떤 연령대에서든 운동으로 체력을 개선할 수 있다는 사실도 확인됐다. 운동으로 노화를 되돌릴 수는 없지만, 노화 속도는 늦출 수 있는 셈이다.

최근 국제 학술지 '악액질, 근감소증과 근육 저널(Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle)'에는 스웨덴 카롤린스카 의과대학 연구팀이 주도한 신체 노화 관련 연구 결과가 발표됐다. 해당 논문은 1958년 출생한 남녀 수백명(남성 222명, 여성 205명)을 대상으로 16세부터 63세까지 47년간 추적 관찰하며 이들의 체력·근력·근지구력 등 신체능력이 어떻게 변화했는지 연구했다.

연구 결과 남녀 모두 36세 이전에 신체 능력의 정점에 도달하는 것으로 나타났다. 또 40세 이후부터는 모든 체력 관련 지표가 빠른 감소세를 보인다는 점도 확인됐다.

우선 신체 능력이 정점을 찍은 뒤 연평균 감소율은 첫 10년 동안 1% 미만이었지만, 관찰 기간의 마지막인 53~63세 구간 10년은 연평균 2%로 급감했다. 남녀 평균 정점 연령 대비 63세까지의 신체 능력 손실은 37%(30~48%)였다.

신체 능력 감소는 엘리트 운동선수와 일반인 모두 동일했다. 다만 운동선수의 경우 신체 능력 감소 폭이 일반인보다 훨씬 낮았다. 일반인의 유산소 능력, 근지구력은 63세에 정점 대비 65% 수준으로 하락했지만, 동일한 연령대의 운동선수는 80% 이상을 유지하는 것으로 나타났다.

즉 꾸준한 운동으로 노화 속도를 늦출수 있다는 뜻이다. 특히 16세 당시 신체 활동이 활발한 사람은 전 생애에 걸쳐 높은 유산소, 근지구력, 근력을 유지했다는 결과가 나왔다. 청소년기와 성인 초기에 운동 습관을 형성하면 평생 건강한 삶을 누릴 가능성이 크다는 것이다.

연구를 주도한 마리아 베스테르스탈 임상검사 의학과 교수는 "운동을 시작하기에 너무 늦은 나이는 없다는 것"이라며 "이번 연구는 신체 활동이 신체 능력의 저하를 완전히 막을 수는 없어도, 그 속도를 늦출 수 있다는 점을 분명히 보여준다"고 강조했다.





이어 "모든 사람이 약 35세 전후로 최고 신체 능력에 도달하는데, 왜 운동이 신체 능력 저하를 늦출 수는 있어도 완전히 멈추지는 못하는지 앞으로 더 연구할 방침"이라고 덧붙였다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr

