오라클, 미시간 데이터센터 투자 유치 난항에 주가 5%대 급락…AI株 일제 약세

블루 아울, 100억달러 규모 자금 지원 철회설

오라클은 부인…AI 투자 과열 우려 재점화

인공지능(AI) 클라우드 서비스 업체인 오라클이 미국 미시간주에서 추진 중인 100억달러(약 14조8000억원) 규모의 오픈AI용 데이터센터 건설 프로젝트 투자 유치에 난항을 겪으면서 주가가 5% 넘게 하락했다. AI 투자 과열에 대한 우려가 다시 불거지면 관련 종목들이 일제히 약세를 보였다.

17일(현지시간) 미국 뉴욕 주식시장에서 오라클 주가는 전일 대비 5.4% 하락한 주당 178.46달러에 마감했다.

이날 영국 파이낸셜 타임스(FT) 보도가 주가 하락의 직접적인 배경으로 작용했다. FT에 따르면 글로벌 사모 자산운용사인 블루 아울 캐피털은 오라클과 미시간주 세일린 타운십에 오픈AI를 위한 1기가와이트(GW) 규모 데이터센터 건설을 논의해 왔으나, 최근 해당 프로젝트에 자금 지원을 하지 않기로 결정했다.

블루 아울 캐피털은 데이터센터와 디지털 인프라 분야에서 글로벌 빅테크 기업들의 주요 자금 조달 파트너로 활동해 왔다. 오라클의 부채 증가와 AI 분야에 대한 막대한 투자 지출이 부담으로 작용하면서 협상이 결렬된 것으로 전해졌다.

이 보도는 글로벌 빅테크 기업들이 AI 수요 증가에 대응해 데이터센터 건설을 서두르는 가운데, 자금 조달 방식을 둘러싼 투자자들의 우려가 커지는 상황에서 나왔다. 일부 투자자들은 기업들이 직접 자금을 투입하기보다 사모펀드에 의존해 데이터센터를 건설하고 장기 임대 계약을 체결하는 구조가 향후 재무 리스크로 이어질 수 있다고 우려한다.

블루 아울 사정에 정통한 한 관계자는 "블루 아울이 해당 프로젝트를 검토한 것은 사실이지만 부채 조건과 상환 구조가 불리하다고 판단해 철수했다"고 설명했다. 다만 블루 아울은 여전히 오라클의 다른 두 개의 데이터센터 프로젝트에는 참여하고 있는 것으로 알려졌다.

블루 아울은 그동안 텍사스주와 뉴멕시코주 등에서 오라클이 추진한 데이터센터 프로젝트의 주요 후원자이자 자금 조달 창구 역할을 해온 회사다.

이에 대해 오라클은 블루 아울이 애초에 지분 투자 협상 대상이 아니었다고 반박했다.

오라클은 "개발 파트너인 릴레이티드 디지털이 경쟁적인 후보군 가운데 최적의 지분 투자 파트너를 선정했고, 블루 아울은 이번 프로젝트의 파트너가 아니다"라며 "지분 투자에 대한 최종 협상은 일정에 맞춰 계획대로 진행되고 있다"고 밝혔다.





이 같은 우려는 AI 관련 종목 전반의 주가 하락으로도 이어졌다. 이날 브로드컴은 4.48% 내렸다. 엔비디아와 AMD는 각각 3.81%, 5.29% 약세를 나타냈다.





