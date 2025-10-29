광양경자청, 세계한인경제인대회서 투자유치 활동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이차전지소재·신에너지·국제물류 분야 상담

광양만권경제자유구역청(청장 구충곤, 이하 광양경자청)은 지난 28일부터 이틀간 인천 송도컨벤시아에서 열린 '제29차 세계한인경제인대회(2025 KOREA BUSINESS EXPO INCHEON)'에 참가해 글로벌 한인경제인을 대상으로 투자유치 활동을 전개했다고 29일 밝혔다.

이번 대회에는 해외 바이어와 세계한인무역협회(World-OKTA) 회원 등 6,000여명이 참석했으며, 광역·기초자치단체와 유관기관, 국내 수출기업 500여개사가 홍보부스를 운영했다.

광양만권경제자유구역청은 29일 인천 송도 컨벤시아에서 열린 제29차 세계한인경제인대회에 참가해 홍보부스를 열고 투자유치 활동을 펼쳤다. 광양경자청 제공

광양경자청은 참가자들에게 광양만권의 외국인투자 우수 사례를 소개하고, 이차전지 소재·신에너지·국제물류 분야의 산업 경쟁력과 입주 인센티브를 집중 홍보했다. 또 세계 각국에서 활동 중인 OKTA 회원사들을 대상으로 1대 1 투자상담을 진행하며 실질적 협력 방안을 논의했다.

특히, 29일에는 중국, 일본, 인도네시아 등지에서 사업을 운영 중인 한인경제인 10여명을 초청해 'GFEZ-세계한인경제무역협회 투자유치 간담회'를 개최했다.

이날 간담회에서는 광양만권 외국인투자기업 현황과 세풍산단, 대송산단 등 주요 산업단지의 개발 여건을 공유하고, 해외 한인기업의 투자 참여 확대를 위한 협력 방안을 심도 있게 논의했다.





구충곤 광양경자청장은 "광양만권은 금속소재, 이차전지, 국제물류 등 외국인투자가 활발한 동북아의 핵심 투자거점이다"며 "전 세계 한인경제인 네트워크와의 협력을 통해 해외기업의 투자 진출을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

