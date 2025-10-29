제조혁신 전략은?… 부산진해경자청, 입주기업 '제조AI 설명회'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

BJFEZ 제조AI 설명회, 입주기업 관계자 60여명



AI 기반 제조혁신 전략·내년 신규사업 방향 공유

제조 현장의 인공지능 혁신 전략을 짜라!

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)은 29일 신라스테이 서부산에서 입주기업을 대상으로 'BJFEZ 제조AI 설명회'를 열었다고 알렸다.

이번 설명회에서 BJFEZ 입주기업 대표 및 임직원 60여명이 참석해 AI 기반 제조혁신 전략과 2026년 신규사업 계획을 공유하며 제조현장의 디지털 전환 방향을 제시했다.

29일 신라스테이 서부산에서 개최된 BJFEZ 제조AI 설명회. 참석자들이 기념촬영하고 있다.

AD

이날 강연에서 조유섭 경남인공지능혁신본부장은 'AI기반 디지털 제조혁신과 제조업 AX 전략'을 주제로 발표했다. 그는 AI 기술의 급진적 진화가 산업 구조 전반의 패러다임을 변화시키고 있으며 제조업 전반의 경쟁력 확보를 위해 '제조데이터 중심 AX(AI Transformation)' 추진이 필수적이라고 강조했다.

이어 조 본부장은 제조 데이터의 수집·정제·표준화의 중요성을 강조하고, ▲지역 특화 산업도메인별 파운데이션 모델 개발 ▲AI 솔루션 실증 및 보급 확산 ▲제조 AX ▲Physical AI 실현으로 이어지는 4단계 로드맵을 제시하며 단계적·체계적인 AI 자율제조 생태계 구축 전략을 소개했다.

또 ▲지역주도형 제조 특화 AI 대전환 사업 ▲AX 대표 선도공장 실증 및 확산 사업 ▲스마트제조 고도화 지원 사업 등 경남테크노파크가 수행 중인 주요 사업 사례를 소개했다. 그는 지역 중소기업이 AI 기술을 통한 생산성 향상과 지속가능한 성장 기반을 마련할 수 있도록 지원하겠다고 힘줬다.

경자청은 이번 설명회를 통해 정부의 제조AI·AX 정책 방향과 지역 산업의 디지털 전환 추진 현황을 입주기업과 공유해 기업 현장에서 AI 활용 확산과 혁신 역량 강화를 이끌었다.

박성호 청장은 "정부의 AI 대전환 정책은 국가 산업경쟁력의 핵심축으로 BJFEZ 역시 입주기업의 디지털 전환을 뒷받침할 현장 중심 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.





AD

박 청장은 "기업이 AI·데이터·스마트제조 기술을 활용해 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 지속적인 협력체계를 구축해 나가겠다"고 했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>