경과원, 29일 판교서 해외 투자자 대상 '투자환경 설명회'

경기도경제과학진흥원이 29일 '인베스트 코리아 서밋(Invest KOREA Summit)' 행사로 한국을 찾은 해외투자자를 판교테크노밸리로 초청해 투자환경에 대해 설명회를 개최했다.

인베스트 코리아 서밋은 범국가 차원의 투자유치 행사로 29일부터 31일까지 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 개최된다. 올해 행사에는 투자사 220곳, 외투기업 800곳, 외신 20곳 등 2000여명이 방한했다.

경과원은 방한단 중 16명의 해외투자자 및 외신을 대한민국의 정보통신(IT), 게임, 바이오 등 첨단산업 중심지이자 글로벌 스타트업의 메카인 판교테크노밸리에 초청, 판교의 혁신성장 생태계와 글로벌 진출 허브로서의 우수성에 대해 적극 홍보하는 투자설명회(IR)를 열었다.

투자자들은 북미, 유럽, 아시아, 중동의 벤처캐피털(VC)과 투자 이력을 보유한 첨단기술 기업들로 구성됐다.

이들은 이번 판교테크노밸리 방문이 대한민국 혁신 클러스터에 대해 이해도를 높이는 유익한 시간이었고, 경기도의 혁신 스타트업 육성 체계를 직접 확인하게 되어 향후 투자 결정에도 많은 도움이 될 것으로 기대한다고 밝혔다.

경과원은 투자설명회 후 판교테크노밸리 스타트업캠퍼스 투어와 함께 '인베스트(INVEST) 경기'에 참여하는 ▲뉴라바디(AI 척추건강 관리 설루션·성남) ▲리펀디(AI 자동환급 솔루션·성남) ▲메디아이플러스(데이터 기반 임상시험 플랫폼·성남) 등 3개 업체가 나와 IR을 진행했다.

인베스트(INVEST) 경기는 도내 투자유치 유망기업을 발굴해 국내외 투자자를 연계하고 IR 활동을 지원해 도내기업의 해외자본 유치와 글로벌 성장 지원에 기여하는 사업이다.





김현곤 경과원장은 "경기도와 경기도경제과학진흥원은 혁신 기업이 성장하고 글로벌 투자가 활발히 이뤄지는 역동적인 산업 환경을 조성하고 있다"며 "앞으로도 우수한 기업 인프라와 체계적인 지원을 통해 세계 투자자들이 신뢰하고 선택하는 글로벌 비즈니스 중심지로 발전해 나가겠다"고 말했다.





