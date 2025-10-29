신영·신영에셋, 신입·경력 공채채용…부동산개발 등 8개 부문

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11월5일 접수 마감

신영그룹이 부동산개발기업 신영과 부동산종합서비스기업 신영에셋 신입·경력 공개채용을 실시한다고 29일 밝혔다.

신영은 부동산 개발(신입·경력), 분양 마케팅(신입·경력), 분양관리(경력), 리테일(경력), 자금(신입·경력), 인사(신입·경력) 등 총 6개 부문에서 신영에셋은 투자자문(경력), 임대차사업(경력) 등 2개 부문에서 모집한다.

신입사원은 4년제 대학(2026년 2월 졸업예정자 포함) 이상 학위 소지자라면 지원할 수 있다. 경력직의 경우 관련 분야 실무 경력이 있어야 한다.

접수는 지난 24일 시작했고 다음 달 5일까지 신영그룹 채용 홈페이지에서 하면 된다. 채용 절차는 서류전형, 1차 면접, 2차 면접 순이며 최종 합격자는 12월 중 발표 예정이다.

신영그룹 관계자는 "신영그룹은 대한민국 리딩 디벨로퍼로서 부동산 개발을 비롯해 부동산 서비스, 건설, 금융 등 전 분야에서 유기적인 사업 구조를 구축해왔다"며 "이번 공개채용을 통해 부동산 산업 미래를 함께 설계할 열정 있고 유능한 인재를 기다리고 있다"고 말했다.





신영그룹은 하이엔드 주거 브랜드 '브라이튼(BRIGHTEN)'과 주거 브랜드 '신영지웰(GWELL)'을 보유하고 있으며, 서울 여의도, 한남동, 논현동을 중심으로 브라이튼 브랜드를 공급해왔다. 올해에는 경기 양주시에 '지웰 엘리움 양주 덕계역'을 공급하며 수도권 내 브랜드 확장에도 속도를 내고 있다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

