KB증권, 향후 12개월 코스피 목표 5000로 상향

KB증권은 지난 28일 발간한 'KB 2026 주식전략 연간전망' 보고서를 통해 향후 12개월 코스피 목표 지수를 5000포인트로 상향 제시했다고 29일 밝혔다.

해당 보고서에서 KB증권은 한국 증시가 정부의 자본시장 활성화 대책 강화와 달러 약세에 따른 밸류에이션 재평가에 힘입어 1985년 이후 40년 만에 재현된 강세장으로 판단했다. 또한 KB증권은 장기적으로 달러 약세를 전망하며 이번 증시 랠리가 한국 증시 역사상 세 번째 강세장에 진입했다고 분석했다.

3저(저달러, 저유가, 저환율) 호황은 극히 이례적인 조합으로 달러 약세와 유가 약세의 조합은 사실상 나오기 매운 어려운 조합이다. 이 같은 어려운 조합이 과거 3저 호황 시기였던 1985년 이후 40년 만에 재현되고 있으며 최근 달러 약세에도 유가는 낮은 수준으로 유지되고 있다. 이에 따라 한국 등 비(非) 달러 국가의 원자재 수입 비중은 높은 국가는 기업들의 채산성을 개선시키며 한국으로의 글로벌 자금 유입을 가속화시킬 전망이다.

더욱이 향후 유가 흐름의 경우 KB증권은 장기적으로 하향 추세에 진입한 것으로 판단했다. 이는 공급과잉, 대체 에너지 비중 확대, 글로벌 산업 구조가 원유 소비 비중이 큰 산업재의 비중을 구조적으로 축소시키고 있기 때문이다.

KB증권은 반도체, 원전, 전력, 조선, 방산, 증권 업종을 선호 업종으로 제시했다.

반도체의 경우 2028년 인공지능(AI) 데이터센터 투자가 1조 달러를 상회할 것으로 전망되는 가운데 고대역폭메모리(HBM)를 포함한 의미 있는 D램 공급 증가는 평택 P5 및 용인 반도체 클러스터 가동이 본격화되는 2028년부터 가능할 것으로 예상된다. 특히 HBM 중심의 투자 집행이 이뤄지고 있는 상황에서 단기간 D램의 공급 증가가 사실상 어렵다는 점을 고려할 때 2026~2027년 D램 시장은 심각한 공급 부족에 직면할 것으로 예상된다. 이는 곧 반도체 업체들의 장기 실적 가시성 확대로 이어져 향후 밸류에이션 상승 요인이 될 것으로 기대된다.

원전 및 전력 업종의 경우 미국을 원전 기술의 허브로 만들 것이라고 미 에너지부 장관이 언급할 정도로 현재 미국이 글로벌 원전 산업 성장을 주도하고 있다. 따라서 미국은 웨스팅하우스 중심으로 원전 공급망 구축과 재건이 절대적으로 필요한 상황에 있다. 더욱이 한국 정부는 한미 무역협상에서 원전 협력인 마누가(MANUGA: Make America Nuclear cooperation Great Again)를 협상 카드로 검토 중인 것으로 전해져 미국은 중국과 원전에서 경쟁 우위 확보를 위해 한국 원전 및 전력 업체들의 협력이 가시화될 것으로 전망된다.

김동원 KB증권 리서치본부장은 "한국 증시는 최근 상승에도 정부의 자본시장 활성화 대책 강화와 달러 약세 등이 향후 추가 상승 동력으로 작용할 것으로 기대된다"며 "장기적인 관점에서는 밸류에이션 재평가에 따른 강세장 지속과 주요 업종의 역사적 신고가 돌파가 지속될 것을 전망해 코스피의 추가 상승 여력은 충분하다"고 말했다.





KB 2026 주식전략 연간전망 리서치 보고서는 KB증권 홈페이지, KB증권 리서치 홈페이지 및 모바일트레이딩시스템(MTS) 'KB M-able(마블)' 등에서 확인할 수 있다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

