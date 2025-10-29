카카오페이증권, 국내 주식형 펀드 등 3종 추가…더 넓어진 투자 경험

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사모투자재간접형 펀드

고액자산가 전용 상품에 소액 접근 가능

KCGI·미래에셋 등 액티브 펀드 포함

카카오페이증권이 국내 주식시장 투자 수요 확대에 맞춰 펀드 3종을 새롭게 추가한다. 고액 자산가 중심의 사모펀드 전략을 일반 투자자도 소액으로 경험할 수 있는 상품이 포함돼 한층 다각화된 투자 기회를 제공한다.

카카오페이증권은 29일부터 'iM에셋 타이거 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형)'을 비롯해 'KCGI코리아 증권투자신탁1호[주식]', '미래에셋장기성장포커스 증권투자신탁1호[주식]' 등의 펀드 판매를 시작한다고 밝혔다. 이에 따라 카카오페이증권이 중개 판매하는 펀드는 총 31종으로 늘어나게 됐다.

AD

이번 신규 편입은 국내 주식형 액티브 펀드에 대한 투자자 관심이 높아진 추세를 반영한 것이다. 그동안 해외 투자 중심이던 상품 라인업에 '국내 주식형' 펀드 등을 추가해 개인 투자자의 성향과 투자 목적에 맞춘 선택 폭을 넓혔다.

핵심 상품인 'iM에셋 타이거 포커스'는 타이거자산운용의 사모펀드에 간접 투자하는 구조다. 3억원 이상이 필요한 사모펀드를 공모펀드 형태로 소액 투자할 수 있는 것이 특징이다. 산업이나 섹터에 제한을 두지 않고 유연하게 종목을 선별해 집중 투자하며 기회가 있다고 판단될 경우 해외주식에도 투자한다. 해당 펀드는 위험등급 1등급(매우 높음)에 속하며, 공격적이고 장기투자 성향이 강한 투자자에게 적합하다.

'KCGI코리아'는 글로벌 경쟁력을 갖춘 국내 산업과 기업에 집중 투자하는 펀드다. KCGI의 독자적인 리스크 관리 모델을 기반으로 변동성을 낮추면서도 우수한 위험조정수익률을 보여왔다. 전날 기준 Ce 클래스 최근 1년 수익률은 68.76%로 코스피200(64.75%)을 웃돌았다.

'미래에셋장기성장포커스'는 지속가능성과 성장성이 높은 산업과 기업을 선별해 대형주부터 코스닥 중·소형주까지 폭넓게 투자한다. 기업의 재무지표뿐 아니라 경영진 역량, 브랜드 가치, 비즈니스 모델의 지속성 등을 종합적으로 평가해 포트폴리오를 구성하며 시장 변화에 적극적으로 대응하는 운용 전략을 특징으로 한다. 같은 기간 Ce 클래스 최근 1년 수익률은 89.18%로 코스피200 대비 높은 성과를 기록했다.

카카오페이증권은 "이번 펀드 3종 편입으로 사용자들의 다양한 투자 성향과 시장 수요를 반영한 선택지를 제공하게 됐다"며 "특히 고액 자산가 중심의 사모펀드 전략을 소액으로도 경험할 수 있다는 점에서 의미가 크다"고 말했다. 이어 "향후에도 ETF로는 접근하기 어려운 전략형 펀드를 지속적으로 발굴해 카카오페이증권만의 차별화된 투자 경험을 제공하겠다"고 덧붙였다.





AD

펀드 관련 상세 정보는 카카오페이앱 증권탭의 '펀드' 메뉴에서 확인할 수 있다. 다만 증시 변동성 확대 시 원금 손실이 발생할 수 있어 투자에 유의해야 한다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>