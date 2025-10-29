SK하이닉스, 3Q 영업익 11조3천억…창사 이래 첫 '10조 클럽' 진입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SK하이닉스가 인공지능(AI) 메모리 수요 확대에 힘입어 분기 기준 사상 최대 실적을 거뒀다.

SK하이닉스는 29일 올해 3분기 잠정 실적발표를 통해 매출 24조4489억원, 영업이익 11조3834억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 지난해 같은 기간(17조5731억원)보다 39.2% 늘었고, 영업이익은 7조303억원에서 61.8% 증가했다. 순이익은 12조5975억원을 기록해 전년동기대비 두 배 이상 확대됐다. 영업이익률은 47%, 순이익률은 52%로 창사 이후 가장 높다.

시장 컨센서스가 매출 24조원대, 영업이익 11조원대로 형성돼 있던 점을 감안하면 실적은 예상치를 살짝 웃돌았다. 회사는 HBM(고대역폭메모리)과 함께 고용량 DDR5 모듈, eSSD(기업용 솔리드스테이트드라이브) 등 일반 메모리 제품 수요 확대가 호실적을 이끌었다고 설명했다.

특히 AI 데이터센터뿐 아니라 기존 데이터센터의 교체 수요가 겹치며 일반 D램 가격이 상승세를 보인 것이 매출 증가의 주요 배경으로 꼽힌다. 업계에 따르면 데이터센터 장비 교체 주기는 통상 5~10년 수준이다.

SK하이닉스는 "고객들의 AI 인프라 투자 확대에 따라 메모리 전반의 수요가 급증하고 있다"며 "HBM3E(12단)과 128GB 이상 DDR5 출하량이 전 분기보다 두 배 이상 늘었다"고 밝혔다. 낸드 부문에서도 AI 서버용 eSSD 판매 비중이 확대됐다.

3분기 말 기준 현금성 자산은 27조9000억원으로 전 분기보다 10조9000억원 증가했고, 차입금은 24조1000억원으로 줄었다. 이에 따라 회사는 3조8000억원의 순현금 체제로 전환했다.

회사는 주요 고객사들과 내년 HBM 공급 협의를 모두 마쳤으며, 4분기부터 HBM4 출하를 시작해 내년 본격 판매에 나설 계획이다. D램과 낸드 등 전 제품군에 대해서도 내년까지의 고객 수요를 확보했다.

청주 M15X 공장에선 클린룸을 조기 가동해 장비 반입을 시작했으며, 내년 투자 규모는 올해보다 확대될 예정이다. 회사는 시황에 맞춘 최적화된 투자 전략을 유지한다는 방침이다.





AD

김우현 최고재무책임자(CFO)는 "AI 기술 혁신으로 메모리 시장이 새로운 패러다임으로 전환하고 있다"며 "시장 선도 제품과 차별화된 기술 경쟁력을 바탕으로 AI 메모리 리더십을 강화하겠다"고 말했다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>