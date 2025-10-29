트럼프 대통령 손녀 카이, 11월 LPGA 투어 데뷔

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안니카 드리븐 대회 초청 선수 출전 확정

팔로워 250만명 파워 인플루언서

"정말 엄청난 경험이 될 것이다"

도널드 트럼프 미국 대통령의 손녀가 미국여자프로골프(LPGA) 투어 대회에 나간다.

AP는 28일(현지시간) "트럼프 대통령의 손녀 카이 트럼프가 11월 개최되는 LPGA 투어 안니카 드리븐에 초청 선수로 출전한다"고 보도했다. 2007년생 카이 트럼프는 트럼프 미국 대통령의 장남 도널드 트럼프 주니어의 딸이다. 내년부터 마이애미대 골프부에서 뛴다. 인스타그램 팔로워가 250만명을 넘고, 유튜브 구독자 수도 130만명이 넘는 인플루언서다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 손녀 카이 트럼프가 LPGA 투어 안니카 드리븐에 초청 선수로 출전한다. LPGA 제공

카이 트럼프는 "내 꿈은 LPGA 투어에서 세계적인 선수들과 함께 경기하는 것이었다"며 "훌륭한 선수들을 만나 LPGA 투어 데뷔전을 치르는 것은 정말 엄청난 경험이 될 것"이라고 기뻐했다. 다만 골프 실력이 출중한 편은 아니다. 미국주니어골프협회(AJGA) 랭킹이 461위에 불과하다. 지난 3월 미국 주니어 대회에서는 17오버파를 치고 최하위에 머물렀다.

카이 트럼프는 지난 2월 미국프로골프(PGA) 투어 제네시스 인비테이셔널 대회장에 방문해 대회 주최자인 '골프황제' 타이거 우즈(미국)를 만났다. 지난 5월엔 PGA 투어 더 CJ컵 바이런 넬슨 대회장에도 모습을 보였다. LPGA 투어 측은 "스폰서 초청은 새로운 선수를 알리고, LPGA와 대회에 새로운 관심을 불러일으키는 중요한 방법"이라면서 "카이 트럼프의 폭넓은 팬층과 영향력은 젊은 세대에 골프를 알리는 데 도움이 된다"고 설명했다.





올해 안니카 드리븐은 11월 13일부터 나흘간 미국 플로리다주 벨에어에서 열린다. '골프여제' 안니카 소렌스탐(스웨덴)이 주최한다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

