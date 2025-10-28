트럼프, 미중 정상회담 "중요한 만남…매우 잘 될 것" 기대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

29일 韓美, 30일 美中 정상회담 진행

도널드 트럼프 미국 대통령이 28일 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 앞두고 "중요한 만남"이라며 "매우 잘 될 것"이라고 자신감을 보였다.

트럼프 대통령은 이날 일본 도쿄에서 열린 기업인 행사에서 "우리는 (29일) 한국으로 간다. 그리고 그다음 날, 여러분도 들었겠지만 시 주석을 만날 예정"이라며 이렇게 언급했다. 중국과의 정상회담이 "사실 모두에게 훌륭한 회담이 될 것"이라고 말하기도 했다.

트럼프 대통령은 말레이시아와 일본을 거쳐 내일 아시아태평양경제협력체(AEPC) 참석을 위해 한국을 방문한다. 1박 2일간 머물며 첫날에는 경주에서 이재명 대통령과 한미 정상회담을 할 예정이다. 30일에는 부산에서 시 주석과 미·중 정상회담을 하기로 했다.





트럼프 대통령은 APEC 행사 참석을 위해 방한한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와도 내일 한국에서 만나겠다고 예고한 상태다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr

