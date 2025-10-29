메이저퀸 전인지, 10년 만의 귀환

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KLPGA 투어 S-OIL 챔피언십 출전

2014~2015년 대회 2연패 주인공

"제주에서 다시 한번 우승컵을 들어 올리겠다"

메이저퀸 전인지가 돌아왔다.

30일부터 나흘간 제주 서귀포시 엘리시안CC(파72)에서 열리는 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 S-OIL 챔피언십(총상금 10억원)에 나선다. 이 대회에 출전하는 것은 2014~2015년에 2연패를 달성한 이후 10년 만이다.

해외파 전인지가 KLPGA 투어 S-OIL 챔피언십에서 우승에 도전한다. KLPGA 제공

전인지가 바로 메이저 사냥꾼이다. 한국과 일본, 미국에서 메이저 대회를 정복했다. 2013년 한국여자오픈에서 생애 첫 우승을 차지했고, 2015년 일본여자프로골프(JLPGA) 투어 살롱파스컵에서 역대 최연소 우승(20세 273일)의 위업을 달성했다. 같은 해 US여자오픈에서는 비회원 신분으로 정상에 올랐다. 2016년 LPGA 투어에 데뷔해 메이저 대회 에비앙 챔피언십을 접수해 올해의 신인, 평균타수 1위의 기염을 토했다.

하지만 2022년 메이저 대회인 KPMG 위민스 PGA 챔피언십 이후 3년째 무관이다. 지난해 5월 이후 등 부상으로 시즌을 중단했다가 올해 투어로 복귀했다. 세계랭킹도 161위까지 떨어졌다. 올해 LPGA 투어 성적도 신통치 않다. 17개 대회에 등판해 톱 10이 없다. 지난 4월 메이저 대회 셰브런 챔피언십 공동 18위가 개인 최고 성적이다.





전인지는 올해 KLPGA 투어 2번째 출격이다. 지난달 메이저 대회 KB금융 스타챔피언십에서 공동 13위에 올랐다. 그는 "제주에서 좋은 추억을 쌓았다. 다시 한번 S-OIL과 함께 우승컵을 들어 올리겠다"는 포부를 밝혔다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

