하나증권 3분기 영업이익 654억원…작년 대비 87%↑

하나증권은 올해 3분기 연결기준 영업이익이 전년 동기 대비 86.9% 증가한 654억원을 기록했다고 28일 밝혔다. 같은 기간 당기순이익은 628억원으로 1년 전보다 24.1% 늘었다.

올해 1∼3분기 누적 영업이익은 1842억원, 누적 순이익은 1696억원으로 집계됐다. 회사 측은 올해 증시 활황과 적극적 자산 관리를 토대로 안정적 이익을 거뒀다고 설명했다. WM(자산관리) 분야의 수수료 수익이 대폭 개선된 것은 물론, IB(투자은행) 역시 인수금융 사업에서 성과를 거뒀다는 평가다. S&T(세일즈 및 트레이딩) 분야는 파생결합증권 발행에서 선두를 유지했고 효과적 위험 관리를 통해 수익 안정화를 구현했다고 회사 측은 덧붙였다.





하나증권 관계자는 "각 사업 부문별 안정적인 수익 기반 확대와 외국인통합 계좌 서비스 등 혁신적인 금융 서비스의 도입을 통해 사업 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 설명했다.





