위메이드 '레전드 오브 이미르' 글로벌 버전 정식 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서버 대전 등 콘텐츠 모바일·PC 플랫폼 제공

지위믹스 중심…위믹스 코인과 1대 1 교환

위메이드는 다중접속역할수행게임(MMORPG) '레전드 오브 이미르'의 글로벌 버전을 전 세계 170개국(한국·중국 제외)에 출시했다고 28일 밝혔다.

'레전드 오브 이미르' 글로벌 버전 출시. 위메이드 제공

AD

'레전드 오브 이미르' 글로벌 버전은 신들의 몰락 이후 혼돈에 빠진 세계에서 운명과 질서를 되찾기 위해 싸우는 전사들의 대서사시를 그렸다. 각 서버의 대표 이용자가 한 무대에서 맞붙는 대규모 '서버 대전', 이용자가 직접 운영해 서버와 커뮤니티를 성장시키는 '파트너스 서버' 등 다양한 콘텐츠를 모바일·PC 플랫폼에서 경험할 수 있다. 세계 최강 서버를 가리는 글로벌 토너먼트 '이미르 컵'도 개최한다.

또 해당 버전은 핵심 재화 '지위믹스(gWEMIX)'를 중심으로 쉽고 직관적인 토크노믹스를 구축했다. 지위믹스는 인게임 콘텐츠를 통해 획득할 수 있으며, 위믹스 코인과 1대 1 교환이 가능하다. 서버 대전에서 승리한 클랜에게는 인터서버 내 모든 서버에서 발행된 지위믹스의 일정량을 세금으로 분배한다.

위메이드는 출시를 기념해 블록체인 게임 플랫폼 '위믹스 플레이'에서 에어드롭 이벤트를 실시한다. 회원 모두에게 게임 아이템 대체불가토큰(NFT)을 지급할 예정이다.





AD

'레전드 오브 이미르' 글로벌에 대한 최신 정보는 공식 사이트에서 확인할 수 있다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>