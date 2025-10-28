동서대, 2024학년도 GKS 수학대학 평가 ‘우수대학’ 선정… 유학생 지원역량 인정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동서대학교(총장 장제국)가 국립국제교육원이 주관한 2024학년도 정부초청 외국인 장학생(GKS·Global Korea Scholarship) 수학대학 점검에서 '우수대학'으로 선정됐다.

전국 88개 GKS 수학대학 중 단 9개 대학(동서대, 아주대, 동아대, 연세대, 경희대, 경북대, KDI, 경복대, 대구대)만이 이번 평가에서 우수대학으로 선정됐으며, 이는 체계적인 유학생 지원과 교육 품질을 인정받은 결과다.

GKS 정부초청장학사업은 대한민국 교육부와 국립국제교육원이 전 세계의 우수 인재를 유치하기 위해 운영하는 국제 장학 프로그램으로, 외국인 유학생들이 한국의 고등교육기관에서 학업과 연구를 수행할 수 있도록 전액 장학금을 지원한다.

GKS 우수대학으로 선정된 대학에는 외국인 유학생 관리와 지원체계의 우수성이 공식적으로 인정돼 'GKS 우수대학 인증 마크'가 부여된다.

특히 동서대는 이번 평가에서 필수지표 전 항목에서 만점을 기록했으며, 장학생 문화·생활 지원과 진로·취업 지원 부문에서 우수한 평가를 받았다.

현재 동서대는 전 세계 60여개국에서 온 1800여명의 외국인 유학생이 재학 중이며, 이 중 115명은 대한민국 정부가 전액 장학금을 지원하는 GKS 정부초청장학생이다.

동서대는 유학생의 학업 성취도 향상과 안정적인 유학 생활을 위해 한국어·문화 교육, 진로·생활 상담, 지역사회 연계 프로그램 등 다양한 맞춤형 지원을 지속적으로 확대하고 있다.

이러한 국제화 경쟁력과 유학생 지원 노력을 인정받아, 동서대는 교육부의 '글로컬대학 30' 사업에도 선정됐다. 이를 계기로 지역사회와 세계를 잇는 교육 혁신 모델을 구축하고, 국제공동교육과정 운영, 해외 자매대학과의 협력 확대 등 '세계 속의 글로컬 리더 양성'을 위한 전략을 적극 추진하고 있다.





한경호 국제처장은 "이번 GKS 우수대학 선정은 우리 대학의 국제화 경쟁력과 유학생 지원 역량이 대외적으로 인정받은 결과이며, 앞으로도 우수한 유학생 유치 확대와 체계적인 지원 강화를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

동서대학교 외국인 유학생. 동서대 제공

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

