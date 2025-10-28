네이버클라우드 "AI 인프라 기반 구독형 GPU 사업 본격화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

GPUaaS 모델로 AI 인프라 서비스 확장

네이버, 산업 전반 AI 활용 생태계 조성

네이버클라우드가 인공지능(AI) 인프라를 기반으로 구독형 그래픽처리장치(GPU) 클라우드 서비스(GPUaaS)를 선도하겠다는 각오를 밝혔다.

이상준 네이버클라우드 운영총괄본부장(CIO)가 27일 세종시 집현동 네이버데이터센터 '각 세종'에서 열린 테크밋업에서 네이버의 AI 인프라 경쟁력에 대해 설명하고 있다. 네이버클라우드 제공

AD

이상준 네이버클라우드 최고운영책임자(CIO)는 27일 세종시 집현동 네이버데이터센터 '각 세종'에서 열린 테크밋업에서 "AI 인프라 경쟁력은 GPU를 얼마나 많이 확보하는가를 넘어 확보한 자원을 얼마나 안정적이고 효율적으로 운영하는지에 달려 있다"며 "축적한 AI 인프라 운영 역량을 GPUaaS 모델로 발전시켜 국내 기업들이 손쉽게 AI를 활용할 수 있는 생태계를 만들겠다"고 말했다.

AI 모델 학습·추론을 위해 설계된 인프라를 서비스 형태로 제공한다는 의미다. 이 CIO는 "네이버는 2019년 엔비디아의 슈퍼컴퓨팅 인프라인 '슈퍼팟'을 세계에서 가장 빠르게 상용화한 기업으로, 초고성능 GPU 클러스터를 직접 설계·운영한 경험이 있다"며 "글로벌 수준의 GPU 운영 내재화 역량을 기반으로 산업 전반의 AI 활용을 높일 것"이라고 강조했다.

그러면서 "GPUaaS 사업을 비롯해 하이퍼클로바X를 기반으로 각 산업·기업·비즈니스에 특화된 버티컬 AI 모델을 만드는 사업, 실제 회사 내부에서 활용 가능한 업무용 애플리케이션(앱)을 제작하는 것 등을 추진하고 있다"고 부연했다. 현대자동차, 삼성전자, 한국수력원자력, 한국은행 등이 관련 네이버 서비스를 활용하고 있다.

최근 삼성SDS와 컨소시엄을 꾸려 국가 AI컴퓨팅센터 구축 사업에 뛰어든 데 대해선 리스크 해지 차원에서 경쟁력이 있다고 자신했다. 이 CIO는 "사업자로서의 역할뿐만 아니라 성장 중인 많은 내부 AI 워크로드를 활용해 이질감 없이 해낼 것"이라고 말했다

한편, 국가정보자원관리원 화재로 데이터센터 관리에 대한 경각심이 커진 가운데 각 세종은 장애 발생 상황에서도 끊김 없이 운영 가능하다고 했다. 노상민 네이버클라우드 데이터센터장은 "화재 발생 시 소화가스와 스프링클러를 같이 운용하는 것은 물론, 수도권과 충청·경남권에 상당히 많은 임차 IDC를 운영해 복구가 조속히 이뤄질 수 있게 투자를 이어가고 있다"고 말했다.

전력·냉각·서버 운용 체계를 이중화 구조로 설계하고, 무정전 전원 장치(UPS)와 배전 설비를 재배치해 장애 전파를 구조적으로 차단한 것도 한몫한다. 예컨대 메인 인입선로를 이중화해 하나의 선로에 문제가 생겨도 전력을 안정적으로 받을 수 있다. 서버실로 공급되는 전력 계통은 액티브와 스탠바이로 구축해 모든 노선에서 문제가 생겼을 경우 UPS가 백업 전력을 15분간 발생시킨다. 그동안 비상 발전기가 가동돼 최대 72시간 동안 사용 가능한 전력을 공급한다





AD

2023년 11월 문을 연 각 세종은 최대 270㎿의 수전 용량을 활용하는 하이퍼스케일 데이터센터다. 기존 인터넷 데이터센터(IDC)가 수행하던 저장·처리 기능에서 나아가 AI 학습과 추론이 동시에 이뤄지는 고밀도 GPU 연산 공간으로 설계됐다. 2028년과 2029년 각각 2·3차 확장을 마무리할 예정이다.





세종=노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>