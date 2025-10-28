시흥시 첫 그린리모델링 경로당 '벌터경로당' 개소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

단열 보강·창호 교체 등으로 냉난방 개선

내년 말까지 18개 경로당 사업 완료 목표

경기도 시흥시는 신천동 소재 벌터경로당의 그린리모델링 사업을 마무리하고 27일 개소식을 개최했다고 28일 밝혔다.

시흥시 첫 그린리모델링 경로당인 '벌터경로당' 개소식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 시흥시 제공

이번 사업은 국토교통부가 주관하는 공공건축물 그린리모델링 사업 공모 선정을 통해 이뤄졌다. 이 사업은 준공 후 10년 이상 지난 노후 공공건축물을 대상으로 단열 성능 향상과 냉난방 효율 개선을 통해 에너지 사용을 줄이고, 온실가스 배출 저감을 목표로 추진하는 것이다.

1998년 문을 연 벌터경로당은 사업을 통해 내외부 단열 보강, 고효율 창호 교체, 바닥 난방 개선, 친환경 마감재 사용 등이 이뤄졌다.

시흥시에서는 지난해 벌터경로당 등 18개 경로당이 그린리모델링 사업지로 선정됐다. 선정된 사업지에는 국·도비 14억원, 시비 4억원이 투입된다. 시는 벌터경로당 외에 7곳은 12월 초 준공하며, 나머지 10곳도 내년 말까지 사업을 완료할 계획이다.

올해의 경우 ▲물왕2통 ▲논곡동 ▲조남2통개 경로당이 추가로 선정돼 3억6000만원의 국·도비를 확보한 상태다.





시는 앞으로도 어르신들의 생활 기반 시설인 경로당의 에너지 효율을 높이고, 더욱 쾌적하고 안전한 환경을 제공하기 위해 지속적인 노력을 이어갈 방침이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

