제이엘케이, AI 솔루션 'JLK-CTL' 혁신의료기기 통합심사 통과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

의료 인공지능(AI) 전문기업 제이엘케이(대표 김동민)가 자사의 AI 기반 뇌졸중 분석 솔루션 'JLK-CTL'이 혁신의료기기 통합심사를 통과했다고 28일 밝혔다. 이번 승인으로 제이엘케이는 비조영 CT 기반 AI 진단 영역의 기술력을 입증하며, 향후 혁신의료기기 인증 솔루션 패키지 공급을 통한 사업 확장 가능성을 한층 높이게 됐다.

이번 승인은 제이엘케이의 세 번째 혁신의료기기 통합심사 통과 사례로 회사는 앞서 지정을 받은 JBS-01K, JLK-LVO 등과 함께 비조영 CT, CTA, DWI(확산 강조 영상) 등 뇌졸중 진단에 필수적인 영상 분석에 비급여 처방을 할 수 있는 AI 솔루션 '3종 패키지'를 완성하게 됐다.

JLK-CTL은 조영제 없이 촬영한 비조영 CT(NCCT) 영상으로 대혈관 폐색(Large Vessel Occlusion, LVO) 여부를 신속하고 정확하게 예측하는 AI 솔루션이다. 응급 현장에서 주로 쓰이는 비조영 CT를 기반으로 조기에 대혈관 폐색 의심 환자를 선별해 골든 타임을 확보하는 것이 핵심이다.

이 솔루션을 활용하면 CTA, DWI 등의 정밀 검사 대상을 신속하게 선별할 수 있고 진단 및 치료 결정을 지원해 환자의 예후 개선에 기여할 수 있다. 또 불필요한 검사를 줄일 수 있어 환자의 치료비 부담 완화, 국가 보험재정 절감, 필수의료 체계 강화 등의 긍정적 효과도 기대된다.

제이엘케이 류위선 최고의학책임자는 "JLK-CTL은 대혈관 폐색 가능성을 정량적으로 제시해 의료진이 환자 치료 경로를 빠르게 결정할 수 있도록 지원한다"며 "뇌졸중 AI 솔루션 3종 패키지가 다양한 모달리티(영상 방식)를 지원해 병원 규모나 지역 차이 없이 균일한 분석 결과를 제공하는 등 국가적인 필수 의료 서비스 강화에도 도움을 줄 수 있을 것으로 기대한다"라고 말했다.

제이엘케이는 이번 혁신의료기기 통합심사 지정으로 AI 진단 영역의 기술력 입증과 함께 혁신의료기기 패키지 공급을 통한 사업 확장과 매출 향상 가능성을 높일 것으로 전망했다. 병원 내 영상진단 환경에 적합한 AI 솔루션 패키지 공급을 늘려 매출 향상을 이끌어낸다는 방침이다.





AD

제이엘케이 김동민 대표는 "이번 JLK-CTL 혁신의료기기 승인을 통해 비조영 CT 기반의 진단 영역에서도 당사의 AI 기술력이 공식적으로 인정받았다"며 "병원 현장에서 다양한 혁신의료기기 솔루션을 통합 패키지 형태로 제공해 매출 경쟁력을 확보하고, 환자 예후 개선, 국가 보험 재정 기여, 필수의료 지원 등의 사회적 가치를 지닌 솔루션으로 지속 발전시켜 나가겠다"라고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>