3분기 GDP 성장률 1.2%…내수 회복에 전망치 상회(상보)

한은, 3분기 실질 GDP 속보치 발표

소비·투자 회복에 수출 호조…전망치 1.1% 웃돌아

민간소비가 큰 폭으로 개선되면서 올해 3분기 한국 경제가 1.2% 성장했다.

한국은행은 3분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률(속보치)이 전 분기 대비 1.2% 성장했다고 28일 발표했다. 이는 한은이 지난 8월 내놓은 전망치 1.1%를 소폭 상회하는 수준으로, 직전 최고치인 지난해 1분기(1.2%)와 같다.

분기 성장률이 1%대로 올라선 것은 6분기 만에 처음이다. 우리나라 경제는 지난해 1분기 깜짝 성장 이후 2분기 -0.2%로 급락했고, 3분기와 4분기 모두 0.1% 성장에 그쳤다. 특히 올해 1분기에는 다시 마이너스 성장으로 돌아서며 장기 저성장에 대한 우려가 깊어졌다. 하지만 2분기 0.7%로 반등하며 저성장의 고리를 끊어냈고 회복 기대감을 키웠다.

이번 성장률 상승은 내수가 이끌었다. 특히 민간소비가 크게 늘었고, 그간 성장률을 끌어내린 건설투자 하락 폭은 크게 둔화하면서 성장률 상승에 영향을 미쳤다.

민간소비는 승용차·통신기기 등 재화와 음식점·의료 등 서비스 소비가 모두 늘며 전 분기 대비 1.3% 증가했다. 정부소비 역시 물건비와 건강보험급여비를 중심으로 1.2% 증가했다. 건설투자는 전기 대비 0.1% 감소하며 6분기째 마이너스 성장을 이어갔지만 2분기(-1.2%)와 비교하면 하락 폭이 크게 축소됐다. 설비투자는 확대됐다. 반도체제조용기계 등 기계류를 중심으로 2.4% 반등했다.

수출은 반도체 호황을 중심으로 증가세를 이어갔다. 3분기 수출은 반도체, 자동차 등이 늘면서 전 분기 대비 1.5% 성장했다. 증가세를 유지했지만 2분기(4.5%)와 비교하면 성장세가 둔화하는 흐름을 보였다. 수입은 기계·장비, 자동차 등을 중심으로 1.3% 늘었다.

지출 항목별 3분기 기여도를 보면 소비 반등세가 뚜렷하다. 내수의 성장 기여도는 2분기 0.4%포인트에서 3분기 1.1%포인트로 확대됐다. 구체적으로 소비가 0.5%포인트에서 0.8%포인트로 증가했고, 경제주체별로 보면 민간소비(0.6%포인트) 기여도가 정부(0.2%포인트)보다도 높았다. 같은 기간 순수출(수출-수입) 기여도는 0.3%포인트에서 0.1%포인트로 낮아졌다.

업종별로는 서비스업의 개선세가 뚜렷했다. 서비스업은 도소매·숙박음식업, 금융·보험업 등을 중심으로 전 분기 대비 1.3% 증가했다. 제조업은 운송장비와 컴퓨터, 전자·광학기기 등을 중심으로 1.2% 증가하며 2분기(2.5%) 성장세를 이어갔다. 전기가스수도사업은 전기업을 중심으로 5.6% 증가했다. 건설업은 토목건설이 늘었으나 건물건설이 줄며 전 분기 수준을 유지했다. 농림어업은 재배업을 중심으로 4.8% 줄었다.





1분기 실질 국내총소득(GDI)은 전 분기 대비 0.7% 증가해 GDP 성장률을 하회했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

