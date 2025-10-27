김민석 총리, 미주개발은행 총재 접견…"AI·에너지 협력 확대 희망"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"韓 IDB 가입한 지 20년"

김민석 국무총리는 27일 '한-중남미 비즈니스 서밋' 참석차 방한 중인 일랑 고우드파잉 미주개발은행(IDB) 총재를 접견하고 협력 방안에 대해 의견을 교환했다고 총리실이 밝혔다.

김 총리는 접견에서 "올해가 한국이 IDB에 가입한 지 20년이 되는 의미 있는 해"라며 "한국은 협조융자, 신탁기금, 경제발전공유사업(KSP) 공동컨설팅 등 분야에서 IDB와 긴밀히 협력하며 중남미의 포용적 발전에 기여해 왔다"고 평가했다.

김민석 국무총리가 27일 서울 종로구 정부서울청사에서 일랑 고우드파잉 미주개발은행(IDB) 총재를 접견하고 있다. 연합뉴스.

그는 "이번 총재 방한을 계기로 (한-IDB가) 설립을 추진하기로 한 AI(인공지능) 협력 허브가 전통적 협력 분야를 넘어 AI, 디지털, 에너지 분야로의 협력 확대의 실질적 기반이 되기를 희망한다"고 강조했다.





이에 고우드파잉 총재는 "한-IDB 양측이 국제 사회의 지속 발전을 위한 협력을 강화해 나갈 수 있기를 기대한다"고 화답했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

