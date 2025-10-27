무안군, '어린이집 튼튼 신나는 운동회' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

어린이·학부모·교직원 3,500명 참여

가족·지역 함께하는 '소통·화합의 장'

지난 24일 어린이집 연합회 운동회를 찾은 김산 무안군수가 축사를 하고 있다. 무안군 제공

전남 무안군(군수 김산)은 지난 24일 무안군종합스포츠파크에서 '2025년 어린이집 튼튼 신나는 운동회'를 성황리에 개최했다.

이번 행사에는 김산 군수를 비롯해 서삼석 의원, 이호성 군의회 의장과 군의원, 기관·단체장, 어린이와 학부모, 보육교직원 등 3,500여명이 참여해 가족과 지역이 함께하는 화합의 시간을 가졌다.

운동회는 입장식을 시작으로 태권도 공연, 보육 유공자 표창, 기념식, 가족 체육대회 순으로 진행됐다. 또한 싸인볼 증정 이벤트, 행운권 추첨 등 다채로운 프로그램이 마련돼 참가자들의 큰 호응을 얻었다.

아이들은 다양한 놀이와 경기를 통해 협동심과 성취감을 느꼈으며, 학부모와 교사들은 함께 응원하며 지역공동체의 따뜻한 정을 나눴다.

김진희 무안군어린이집연합회장은 "아이들이 즐겁게 뛰놀며 사회성과 자신감을 기를 수 있는 뜻깊은 자리였다"며 "어린이들이 건강하게 성장할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

김산 군수는 "아이들의 밝은 웃음이 무안의 미래다"며 "행복하고 안전한 보육환경을 조성해 아이들이 몸도 마음도 튼튼하게 자랄 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





한편, '어린이집 튼튼 신나는 운동회'는 무안군의 대표적인 아동 참여형 행사로, 어린이의 건강한 성장을 돕고 보육교사·학부모 간 소통을 강화하는 지역 공동체의 축제로 자리매김하고 있다.





