애큐온저축은행, 부패방지경영시스템 국제표준 인증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

410개 통제항목 집중점검 체계 갖춰

애큐온저축은행은 한국경영인증원(KMR)으로부터 부패방지경영시스템 국제표준 'ISO 37001' 인증을 취득했다고 27일 밝혔다.

지난 24일 서울 강남구 애큐온저축은행 본사에서 진행한 부패방지 국제표준 'ISO 37001(부패방지경영시스템) 인증 수여식'에 참여한 주요 관계자들. 왼쪽부터 여한뉘 한국경영인증원 연구원, 황은주 한국경영인증원 대표이사, 오영진 애큐온저축은행 준법감시인, 김희상 애큐온저축은행 대표이사. 애큐온저축은행

AD

ISO 37001은 국제표준화기구(ISO)가 정한 부패 방지 경영 시스템이 제대로 운영되는지 검증하는 국제 표준이다.

애큐온저축은행은 410개 윤리경영 통제 항목을 설정하고 정기 점검하는 체계를 갖췄다.

이 가운데 개인정보 유출, 불법 여신, 횡령·배임, 부정 청탁 등 핵심 리스크를 집중 모니터링하고 있다.

애큐온저축은행은 인증 취득 후 윤리경영을 한층 내실화할 계획이라고 알렸다.

임직원 내부 신고제도를 확대·운영하고 윤리 실천 클린 캠페인을 정례화할 예정이다.

고객, 협력사 등 이해관계자와의 소통을 강화해 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 더 공고히 한다는 방침이다.





AD

최병욱 애큐온저축은행 준법감시팀장은 "10여년간 윤리경영 제도를 구축하고 실천하며 쌓아온 역량을 인정받은 걸 의미 있게 생각한다"며 "고객과 사회로부터 신뢰받는 저축은행으로 자리매김할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>