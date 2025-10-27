이 대통령 "스캠범죄로 韓 국민 예민", 캄보디아 총리 "심심한 위로"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

27일 대한민국-캄보디아 정상회담

훈 마네트 총리 "범죄퇴치 큰 우선순위"

이재명 대통령과 훈 마네트 캄보디아 총리가 27일 말레이시아 쿠알라룸푸르 한 호텔에서 정상회담을 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 27일 훈 마네트 캄보디아 총리와 정상회담을 갖고 "대한민국에서 스캠 범죄 때문에 우리 국민들 전체가 매우 예민한 상태"라면서 "캄보디아 당국이 대한민국 국민에 대해서 각별한 배려를 해주신 점에 진심으로 감사드린다"고 말했다.

이 대통령은 이날 아세안 정상회의가 진행 중인 말레이시아 쿠알라룸푸르의 한 호텔에서 마네트 총리와 정상회담을 갖고 이같이 밝혔다. 이 대통령은 "총리님의 뛰어난 지도력으로 캄보디아가 계속 발전해나가길 바란다"며 "한국과 캄보디아 간에 지금과는 다른 새로운 차원의 높은 협력이 이뤄지기를 기대한다"고 강조했다.

이에 마네트 총리는 "최근 한국인 대학생 1명이 캄보디아에서 사망하는 불행한 일이 있었다. 심심한 위로를 전한다"며 "캄보디아 경찰 당국은 가만히 있지 않았다. 즉시 조사하고 범인들을 체포했다"고 설명했다. 그러면서 "캄보디아 정부는 인신매매, 마약 등 초국경 범죄 퇴치에 매우 큰 우선순위를 두고 있다"고 부연했다.

마네트 총리는 "남을 탓하고 싶진 않다"면서도 "역내 국가들이 함께 협력해야 한다"고 주장했다. 그는 "캄보디아에 있는 주재원과 접촉하고 있고 그들의 우려에 대해서 귀 기울이고 있다"며 "그들이 해결하고 싶어 하는 문제 등 희망 사항에 대해서도 청취하고 있다"고 얘기했다.

이 대통령과 마네트 총리는 양국 간 협력 의지도 재확인했다. 이 대통령은 "캄보디아와 대한민국은 역사적 경험이 유사한 점이 많다"며 "한국이 한 발짝 앞서 나가고 있기는 하지만 캄보디아에 새로운 모델이 되고. 캄보디아 발전에 크게 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 언급했다.





마네트 총리는 "캄보디아에 있는 한국인들의 안녕은 제게 매우 높은 우선순위"라면서 "대한민국 정부가 캄보디아 국가 발전을 위해 많은 지원을 해주고 있는 점에 대해 감사드린다"고 화답했다. 그러면서 "앞으로 더 많은 투자자를 한국에서 유치하고 싶다"고 당부했다.





쿠알라룸푸르(말레이시아)=송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

