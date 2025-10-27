스페클립스, 인모드 영업·기술인력 교육…글로벌 확장 '박차'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

레이저·인공지능(AI) 기반 피부 치료 및 피부암 진단 전문 기업 스페클립스는 이달 자사 레이저 제품을 사용하는 글로벌 미용 의료기기 기업 인모드(InMode Ltd.) 관계자들을 대상으로 제품 및 기술 교육을 진행했다고 27일 밝혔다.

인모드 이스라엘 본사 및 미국 지사 관계자들은 최근 스페클립스 본사에 방문해 자사 레이저 제품의 특장점과 이를 활용한 시술 프로토콜 등에 대한 교육을 받았다. 이번 교육에 참여한 인원은 미국과 일본, 인도 지역의 영업·기술 인력들이다. 교육에 참여한 인모드 관계자들은 각 현지에서의 제품 영업과 마케팅에 이를 활용할 예정이다.

스페클립스는 이달부터 인모드에 피코초 레이저와 나노초 레이저를 공급하고 있다. 현재 유럽 주요 국가와 일본, 호주, 인도 등에서 제품을 판매 중이다. 회사는 지난달 프랑스에서 개최된 '2025유럽피부과학회(EADV)'에 참가해 유럽 현지의 인모드 인력을 대상으로 교육을 진행하기도 했다.

회사는 이번 교육을 통해 스페클립스와 인모드의 협력 관계가 더욱 강화될 것으로 봤다. 지난달 유럽 현지 교육을 시작으로 이달에만 2번의 본사 방문 교육이 예정돼 있어, 양사 간 협력이 이례적으로 빠르게 진행되고 있다는 분석이다. 두 회사는 내년 본격적인 성과를 낼 수 있도록 집중적인 투자를 아끼지 않고 있다.

또한 현재 레이저 제품을 판매하고 있는 지역에 더해, 내년 미국 식품의약청(FDA) 승인을 획득하는 대로 회사는 빠르게 현지 영업을 전개해 미래 실적을 크게 확대할 계획이다. 미국은 글로벌 미용 의료기기 분야 최대 시장으로 레이저 기반 미용 의료기기에 대한 선호도가 높다.

홍정환 스페클립스 대표는 "이번 교육을 통해 인모드의 숙련된 글로벌 인력이 당사 레이저 제품의 우수성을 현지 시장에 빠르게 전파할 수 있도록 기반을 마련했다"며 "인모드의 영업 노하우를 활용해 스페클립스의 피코초 레이저를 글로벌 넘버 1 제품으로 만들겠다"고 말했다.





AD

이어 "내년 FDA 승인 획득과 함께, 인모드의 주 무대인 미국 내 강력한 유통망과의 결합은 스페클립스가 글로벌 의료기기 기업으로 도약하는 중요한 변곡점이 될 것"이라고 덧붙였다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>