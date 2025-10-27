농심 포테토칩 K-양념치킨맛, 출시 2주 만에 100만봉 판매

시리즈 중 가장 빠른 초기 판매 속도
농심이 지난 14일 출시한 '포테토칩 K-양념치킨맛'이 출시 2주 만에 100만봉 판매를 돌파했다고 27일 밝혔다.
이 제품은 농심이 지난 2023년부터 선보인 포테토칩 '포슐랭가이드'의 네 번째 시리즈로, 시리즈 중 가장 빠른 초기 판매 속도를 기록했다.
포테토칩 K-양념치킨맛은 바삭한 감자칩에 고추장과 간장, 마늘을 조합한 시즈닝으로 한국식 양념치킨의 매콤달콤한 풍미를 담은 제품이다.
농심은 최근 KBO와 진행하고 있는 스포츠 마케팅을 흥행 요소로 꼽았다. 농심은 KBO 포스트시즌 경기 결승타 주인공을 '포테토칩 선정 오늘의 포텐터짐'으로 뽑아 상금과 포테토칩 K-양념치킨맛을 증정하고 있다.
농심 관계자는 "남녀노소 모두가 좋아하는 양념치킨 맛을 그대로 구현했다는 평가로 출시 초기 좋은 성과를 거두고 있다"며 "앞으로도 포테토칩으로 다양한 K푸드를 맛있고 간편하게 즐길 수 있도록 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
