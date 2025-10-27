삼척시, '코리아 그랜드 페스티벌' 연계 '삼척사랑카드' 인센티브 20% 한시 상향 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

29일부터 11월 9일까지 운영…지역경제 활력 기대

강원도 삼척시는 정부의 국가 단위 소비 촉진 행사인 '코리아 그랜드 페스티벌'과 연계하여 오는 29일부터 11월 9일까지 '삼척사랑카드' 인센티브를 20%로 한시 상향 운영한다.

삼척시청 전경.

행사 동안 삼척사랑카드를 사용하면 기존 15% 인센티브 혜택에 5% 추가 적립하는 것으로 1인당 월 최대 100만원 사용 시 최대 20만원까지 캐시백을 받을 수 있다. 다만, 법인·단체나 정책 수당 사용분은 제외된다.

이를 통해 지역 자금의 관외 유출을 최소화하고, 소상공인 매출 회복에도 실질적인 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

이외에도 부정유통 방지를 위한 현장 점검을 병행해 건전한 지역화폐 이용 문화를 정착시킨다는 계획이다.

시 관계자는 "코리아 그랜드 페스티벌 동안 삼척사랑카드 사용에 더 큰 혜택을 제공함으로써 지역 내 소비가 활발해지길 기대한다"며 "시민들께서도 지역상권 살리기에 적극 동참해 주시길 바란다"고 말했다.





한편, 시는 금년도 소비 촉진을 통한 지역 경기 활력 제고를 위해 설 명절 인센티브 15%를 시작으로 9월 말 기준 71억원의 인센티브를 지급하였다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

