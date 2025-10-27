브레넌, 생애 첫 우승…3부에서 1부 직행

뱅크 오브 유타 챔피언십 4타 차 우승
내년 콘페리 투어 건너 뛰고 정규 투어 합류
호이 2위, 쿠디와 포드, 매카티 공동 3위
마이클 브레넌(미국)이 생애 첫 우승을 거뒀다.
26일(현지시간) 미국 유타주 아이빈스의 블랙 데저트 리조트 골프코스(파71·7421야드)에서 열린 미국프로골프(PGA) 투어 뱅크 오브 유타 챔피언십(총상금 600만달러) 4라운드에서 5언더파 66타를 쳐 4타 차 대승(22언더파 262타)을 완성했다. 우승 상금은 108만달러(약 15억원)다. PGA 투어 가을 시리즈 4번째 대회다. 한국 선수는 출전하지 않았다.
브레넌은 지난해 프로로 전향한 선수다. 올해 PGA 투어 아메리카스(3부)에서 3번 우승하며 상금왕에 올라 내년 콘페리(2부) 투어로 승격했다. 이번 대회에서 우승해 콘페리 투어에서 뛸 필요 없이 바로 정규 투어 출전권을 거머쥐었다.
리코 호이(필리핀)가 4타를 줄이며 2위(18언더파 266타)를 차지했다. 피어슨 쿠디와 데이비드 포드(이상 미국) 등 무려 6명이 공동 3위(16언더파 268타)에 이름을 올렸다. 지난해 이 대회에서 우승한 맷 매카티(미국)도 공동 3위다.
노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
